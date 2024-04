Il prossimo Apple Watch potrebbe essere più sottile grazie a questa tecnologia

Secondo una voce non confermata, Apple potrebbe adottare schede madri in rame rivestite di resina più sottili per un futuro modello di Apple Watch. Questa tecnologia, nota come Resin-coated copper (RCC), sostituirebbe il materiale non conduttivo tipicamente verde, grigio o nero usato per le schede elettroniche. Questo cambiamento, se avverrà, non dovrebbe influenzare lo spessore esterno dell'orologio, ma libererebbe spazio all'interno della cassa per altri componenti.

L'utilizzo di RCC rappresenterebbe un progresso significativo per Apple, poiché consentirebbe di ridurre lo spessore delle schede madri senza compromettere le prestazioni. Questa scelta è coerente con gli sforzi noti di Apple nel cercare di integrare nuovi sensori di monitoraggio, come per la pressione sanguigna, e garantire una maggiore durata della batteria.

Bisogna tenere in considerazione che la “notizia” arriva da Digitimes, una testata asiatica che volte ha indovinato certe previsioni, ma non sempre. Analisti specializzati come Ming-Chi Kuo hanno suggerito che la fragilità intrinseca di RCC potrebbe richiedere ulteriori sviluppi prima di essere utilizzata su scala più ampia, suggerendo che potrebbe essere più probabile vederla sui futuri iPhone invece degli Apple Watch del 2025.

In ogni caso, è evidente che il percorso della miniaturizzazione, iniziato più di 50 anni fa, non si è ancora concluso. Continuiamo a rendere le soluzioni tecnologiche più compatte, in modo da fare stare più potenza di calcolo in meno spazio.