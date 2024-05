Alfa Romeo Junior 2024, si parte da 30mila euro per la ibrida da 136 cavalli

Alfa Romeo ha lanciato una nuova sfida nel settore dei veicoli compatti con l'apertura degli ordini per la versione base del suo SUV, Junior (ex Milano). Questo modello, disponibile sia in versione ibrida che elettrica, si posiziona come una proposta d'ingresso nel ambito del segmento B, con prezzi che partono rispettivamente da 29.900 euro e 39.500 euro (contro i 31.500 e 41.500 delle Speciale). Un'iniziativa strategica che mira a rafforzare la presenza del marchio in un segmento chiave, promettendo di elevare significativamente i volumi di vendita.

Il SUV è proposto in due motorizzazioni distinte: i clienti possono scegliere il modello Ibrido, che integra un motore 1.2 tre cilindri turbobenzina accoppiato a un cambio elettrificato, prodotto a Torino, in grado di erogare una potenza di 136 CV. La variante elettrica si caratterizza per una batteria da 54 kWh e un motore elettrico posizionato all'anteriore, capace di fornire 156 CV e garantire un'autonomia WLTP di 410 km, estendibile fino a 590 km nel ciclo urbano. La ricarica rapida consente di raggiungere l'80% della capacità in soli 30 minuti utilizzando colonnine DC a 100 kW.

Per quanto riguarda le dotazioni di serie, la Junior base offre elementi distintivi come cerchi in lega da 17 pollici per l'ibrida e da 18 pollici per l'elettrica, oltre a fari full Led sia anteriori che posteriori. Elementi estetici includono anche lo scudetto Leggenda e le calotte degli specchietti di colore nero. All'interno, l'attenzione al confort è evidenziata dai rivestimenti Icona in tessuto, dai sedili anteriore e passeggero regolabili manualmente e da un volante in ecopelle con paddle integrati per la versione ibrida. La vettura è inoltre dotata di climatizzatore automatico, due schermi da 10,25" per il quadro strumenti e il sistema infotainment, con supporto wireless per Android Auto e Apple CarPlay, e un ampio set di sistemi di assistenza alla guida (ADAS), come la frenata automatica d'emergenza e il cruise control adattivo.

Alfa Romeo offre anche due pacchetti opzionali per personalizzare ulteriormente il veicolo: il pack Techno, che aggiunge funzionalità come il portellone elettrico, i fari Matrix Led, il navigatore satellitare connesso e sistemi di guida assistita di livello 2; e il pack Premium, con interni impreziositi da rivestimenti in tessuto e vinile, un sedile guidatore con funzione massaggio e regolazione elettrica, una pedaliera in alluminio e un sistema di illuminazione ambientale interna a LED.

Con il debutto della serie Junior, Alfa Romeo punta a conquistare una posizione di rilievo nel segmento B, combinando il prestigio del marchio con le esigenze di sostenibilità e tecnologia attuale. Entrambi i modelli sono compatibili con gli incentivi attuali, ma solo quella elettrica beneficia degli sconti maggiori.