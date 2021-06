Mazda MX-5, in futuro potrebbe essere a batteria

Le generazioni di Miata hanno generalmente un tempo di vita medio di circa 8-10 anni, il che significa che l’attuale quarta generazione (ND), in produzione dal 2015, potrebbe scomparire nell’arco di qualche anno. È difficile immaginare una MX-5 con caratteristiche propulsive diverse da quelle a cui siamo abituati da lungo tempo; se da un lato è vero che, con l’introduzione della variante “RF” Mazda ha introdotto qualcosa di “nuovo”, d’altro canto è altrettanto vero che le Miata son sempre state a trazione posteriore e a benzina.

Inoltre, uno degli aspetti chiave delle MX-5 è stato proprio il peso piuma che, con l’installazione di un sistema ibrido (magari il 2.0 Hybrid E-Skyactiv-G già in uso su diversi modelli) o elettrico, potrebbe venire a meno. Le vetture elettriche infatti, dotate spesso e volentieri di un pacco batterie installato nel pianale, sono tutto fuorché leggere. Secondo Motor1, Mazda potrebbe essere al lavoro per presentare nel 2030 una variante più vicina all’ambiente e pertanto non esclusivamente endotermica. Allo stato attuale, secondo alcune voci di corridoio, i propulsori installati sulla ND sarebbero già “fuori legge”, in quanto troppo esosi in termini di emissioni.

Se da un lato la transizione ad un sistema più green sia ormai quasi obbligatoria per tutti i costruttori, dall’altro è doveroso comunque riconoscere che i volumi di Mazda con MX-5 sono piuttosto ridotti e che il costruttore potrebbe ugualmente rinunciare ad una trasformazione così radicale che potrebbe essere mal digerita dagli appassionati.

Il rischio, comunque, è che la MX-5 possa essere “stravolta” e perdere quella serie di caratteristiche che l’hanno resa tanto amata nel corso degli anni. Ovviamente siamo ancora nel campo delle speculazioni visto che di ufficiale ancora non c’è nulla; trattandosi di piani a medio/lungo termine, è probabile che per avere maggiori informazioni sul futuro delle Miata siano necessari ancora diversi mesi. La cosa importante è che questo iconico modello resterà comunque disponibile anche in futuro.