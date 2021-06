Mazda, entro il 2025 in arrivo 13 nuovi modelli elettrificati

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Saranno 13 i modelli elettrificati, di cui cinque ibridi e plug-in hybrid e tre full electric che la casa automobilistica Mazda ha in programma di portare sul mercato entro il 2025. Secondo quanto diffuso, interesseranno Giappone, Europa, Stati Uniti, Cina e sudest asiatico con lanci già a partire dal 2022. Un nuovo piano dunque che porta la Casa di Hiroshima ad accelerare la propria strategia in vista di un futuro a emissioni zero nel 2050.

Tutti i nuovi modelli saranno sviluppati sulla base della piattaforma proprietaria Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture, ma non mancheranno i casi in cui ad essere utilizzati saranno i sistemi ibridi di Toyota.

Non dimentichiamo che nel 2025 la stessa Mazda punta a lanciare un’ulteriore piattaforma sviluppata internamente e dedicata esclusivamente alle elettriche. Parliamo della cosiddetta Skyactiv EV Scalable Architecture. A partire dal 2022 invece, la casa automobilistica darà il via all’implementazione, nei veicoli di maggiori dimensioni, del Mazda Co-pilot Concept, sistema di guida assistita proprietario che si occuperà di monitorare le condizioni del conducente in qualsiasi momento. Nel dettaglio, il sistema di guida assistita Mazda Co-pilot sarà in grado di monitorare le condizioni del conducente e, qualora dovesse essere rilevato un cambiamento improvviso nelle sue condizioni fisiche, il veicolo passerà automaticamente alla guida automatizzata, portando l’automobile in un luogo di sosta e sicuro, effettuando una chiamata di emergenza se necessario.

Il nuovo piano prodotti dovrebbe dunque consentire a Mazda di elettrificare l’intera gamma entro il 2030, che sarà composta con una percentuale del 25% da elettriche pure. Tuttavia, per evitare di accelerare la messa in archivio dei motori convenzionali la società giapponese ha reso noto che continuerà ad investire in differenti progetti e partnership con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e l’uso dei combustibili rinnovabili sulle auto.