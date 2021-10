Mazda MX-5, l’iconica due posti diventerà ibrida

Non è la prima volta che ci troviamo a riportare notizie di questa storica e iconica spider giapponese e ora, a distanza di pochi istanti dalla pubblicazione della nostra prova, trapelano in rete nuove informazioni riguardanti il modello di prossima generazione. Secondo quanto riportato dagli inglesi di Autocar, la nuova interazione arriverà nel 2024 e utilizzerà un propulsore Skyactiv-X di nuova concezione.

Cosa possiamo attendere sotto al cofano? Molto probabilmente troveremo un motore mild-hybrid con trasmissione a cinghia, capace di contenere leggermente le emissioni di CO2 senza però gravare sul peso complessivo della vettura che ricordiamo essere intorno ai 1.000 kg. Le voci di corridoio suggeriscono quindi un 2,0 litri aspirato capace di produrre circa il 30% in più di coppia rispetto all’attuale Skyactiv-G implementato a bordo della MX-5 ND da 184 Cv, in commercio ancora oggi. Non è escluso che Mazda decida di incrementare ulteriormente la potenza magari raggiungendo la fatidica soglia dei 200 Cv e consentire alla vettura di bruciare lo 0-100 anche in meno di 6 secondi. Il cambio sarà prevalentemente manuale ma non sicuramente sarà disponibile anche una variante automatica per chi desidera una via di mezzo.

Difficile immaginare le differenze in termini di design: l’attuale MX-5 segue perfettamente gli stilemi della gamma Mazda, ora del 2024 le cose però potrebbero drasticamente cambiare. Le modifiche maggiori, con buona probabilità, saranno nell’abitacolo che accoglierà un nuovo design del cruscotto, un infotainment rivisto e forse maggiore spazio. L’attuale modello, infatti, ha pochissimo spazio a disposizione; non c’è neanche il classico cassettino porta oggetti sul lato del passeggero.

Al momento, Mazda MX-5 ND è disponibile nelle motorizzazioni 1,5 litri da 131 cavalli e 2,0 litri da 184 cavalli, entrambe con cambio automatico/manuale e in versione roadster o RF. Ci auguriamo che il brand giapponese decida di proseguire con questa doppia declinazione, soprattutto per quanto riguarda la carrozzeria.