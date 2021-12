Mazda2 Hybrid: la prima full hybrid della casa nipponica arriva nel 2022

Mazda annuncia ufficialmente il lancio della nuova Mazda2 Hybrid. La nuova evoluzione della segmento B della casa nipponica debutterà sul mercato europeo nel corso della primavera del 2022. Si tratta della prima full hybrid della gamma Mazda. Il progetto nasce da una partnership tra Mazda e Toyota, azienda leader nel settore delle auto ibride, sia in Europa che diversi altri mercati internazionali.

La nuova Mazda2 Hybrid è stata sviluppata a partire dalla Toyota Yaris di ultima generazione, uno dei modelli elettrificati più venduti in Italia ed in Europa. La vettura presenta una lunghezza massima di 3,94 metri con un passo di 2,68 metri. La larghezza è di 1,75 metri mentre l’altezza arriva fino a 1,47 metri. La base tecnica della nuova Mazda2 Hybrid è, quindi, solida ed ampiamente testata e garantirà performance di ottimo livello, soprattutto alla voce consumi in città.

Grazie al suo powertrain ibrido, costituito da un motore benzina 3 cilindri da 1.5 litri e da un’unità elettrica per una potenza complessiva di 116 CV, la nuova Mazda2 Hybrid registra un consumo medio di 4,0-3,8 l/100 km ed emissioni in atmosfera di 93-87 g/km di CO2 (nel ciclo WLTP). La velocità massima della vettura è di 175 km/h mentre lo scatto 0-100 km/ viene completato in 9.7 secondi.

La gamma della nuova city car di Mazda si articolerà in tre varianti: Hybrid Pure, Hybrid Agile e Hybrid Select. Per il momento, la casa nipponica non ha ancora rivelato il listino prezzi della nuova Mazda2 Hybrid. Maggiori dettagli sul progetto arriveranno, molto probabilmente, nelle prime settimane del 2022, in vista del debutto commerciale della vettura programmato in primavera. Da notare che la Mazda2 Hybrid non sostituisce l’attuale Mazda2 che ha già ricevuto il Model Year 2022 e che, almeno per il momento, resterà sul mercato.