Mercedes-AMG PureSpeed è una concept che si ispira alla F1, senza vetro e tetto

In occasione dell'iconico Gran Premio di Monaco di Formula 1, è stata svelata una novità che ha attirato l'attenzione del pubblico: il concept Mercedes-AMG PureSpeed. Quest'auto, senza tetto né parabrezza, offre un design estremo che celebra la lunga tradizione di Mercedes-Benz nel mondo delle corse; con soli 250 esemplari prodotti, questa serie ultra-limitata rientra nel primo modello della serie 'hyper limited' chiamata Mercedes-Benz Mythos.

La presentazione mondiale del Mercedes-AMG PureSpeed ha avuto luogo in una cornice straordinaria, direttamente sulle acque del porto di Monaco, suscitando grande ammirazione tra gli osservatori, inclusi i piloti del team Mercedes-AMG Petronas F1, Lewis Hamilton e George Russell.

Mercedes-AMG PureSpeed è caratterizzata da una silhouette estremamente bassa e da un’estetica che riflette l’esclusività e l’avanguardia del marchio Mercedes-Benz. La vettura trae ispirazione dalla hypercar Mercedes-AMG ONE, specialmente per quanto riguarda l'uso di fibra di carbonio e gli elementi aerodinamici. I copriruota sono stati disegnati per migliorare l’aerodinamica; quelli posteriori sono completamente chiusi, mentre quelli anteriori permettono un ottimo flusso d'aria verso i freni.

Michael Schiebe, Chairman of the Board of Management di Mercedes-AMG, ha dichiarato: “Il Concept Mercedes-AMG PureSpeed offre un’esperienza di guida diretta e senza compromessi, permettendo ai passeggeri di vivere appieno le sensazioni e il piacere della guida. Senza tetto né parabrezza, i passeggeri sono immersi nella luce, nell’aria e nella passione, senza barriere sensoriali. Questo concept, anticipando il nostro primo veicolo Mythos, rappresenta il massimo livello di esclusività. Elementi di design come l’HALO contribuiscono a creare un’emozionante sensazione simile a quella delle vetture di Formula 1. Non potevamo immaginare un luogo migliore di Monaco per presentare questo concept al mondo.”

La esclusività della Mercedes-AMG PureSpeed non risiede solo nel numero limitato di esemplari, ma anche nell'innovativo design e nelle soluzioni tecnologiche avanzate, rendendola un simbolo di lusso e prestazioni di alto livello. Questo veicolo promette di essere una pietra miliare per il futuro della serie Mercedes-Benz Mythos, segnando un nuovo capitolo nell'evoluzione dei modelli esclusivi del brand. Nessuna informazione sulle specifiche e sul prezzo, ma è facile immaginare che sia dotata del V8 biturbo da 4,0 litri preso in prestito dalla SL 63.