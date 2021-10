Mercedes-Benz CLE, il futuro ibrido tra Classe C e Classe E

Che Mercedes abbia una gamma fin troppo variegata è chiaro a tutti, ma che volesse addirittura condensarla solo in alcuni modelli è una vera e propria novità. Forse a causa dei numeri di vendita contenuti delle vetture cabrio, il marchio si sta preparando ad una mossa audace per il segmento delle quattro posti con capote morbida. Un nuovo modello, presumibilmente chiamato CLE, è stato avvistato durante i test sul Nürburgring e dovrebbe sostituire Classe C e Classe E, entrambi coupé e cabriolet.

Atteso per il 2022, CLE condividerà alcuni dettagli con Classe C come ad esempio le motorizzazioni; la carrozzeria e i gruppi ottici, invece, saranno completamente ridisegnati. Il modello competerà con la BMW Serie 4 e l’Audi A5, entrambe offerte come coupé e cabriolet. È probabile che in futuro seguirà anche una variante coupé a quattro porte simile alla BMW Serie 4 Gran Coupé e all’Audi A5 Sportback, che si potrebbe inserisce tra l’attuale CLA e CLS, con uno stile simile ma non uguale.

Credits: carscoops

In seguito alle varianti a benzina ed elettrificate, è possibile che assisteremo all’arrivo anche di una versione ad alte prestazioni firmata con il badge AMG. Qualora dovesse ereditare anche questo propulsore dalla gamma Classe C, possiamo attendere un quattro cilindri turbo da oltre 500 CV con un picco “massimo” di 650 CV. Come sappiamo lo storico V8 4.0 litri è stato sostituito dal motore M139 dell’A45S AMG opportunamente aggiornato per rientrare nelle esigenti normative Euro 7.

Mercedes-Benz CLE dovrebbe essere lanciata in Europa nel 2022 e, come confermato dal CEO di Mercedes-Benz USA Nicholas Speeks, il successore dei modelli cabriolet e coupé di Classe C ed E non sarà offerto nel mercato statunitense. Per gli aficionados la CLE potrebbe ricordare vagamente la SLC, un ibrido nato successivamente all’SLK che però non ebbe il successo sperato.