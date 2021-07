Prova, Mercedes Classe E coupé: rappresentanza e tempo libero

La lettera E per Mercedes identifica una gamma di veicoli completa. Un’offerta vastissima: berlina, cabrio, station wagon e coupé. Proprio quest’ultima configurazione di carrozzeria rappresenta un ottimo compromesso tra chi è alla ricerca di un prodotto che sia al contempo di rappresentanza e adatto per il tempo libero. Elegante e raffinata, ma anche sportiva e accattivante, un riuscito compromesso tra lusso e dinamismo.

Esteticamente, il colpo d’occhio è molto riuscito: l’auto è lunga quasi 4,90 metri, dissimulati da linee sinuose e morbide che ne modificano a vista le proporzioni. Non si passa inosservati, senza però eccessivamente attirare gli sguardi; riesce a essere sobria nonostante il prestigio del marchio e la carrozzeria da coupé. Carrozzeria che tra l’altro sta diventando sempre più rara, soprattutto in questo segmento.

Mercedes rimane una delle poche a credere ancora in automobili di questo tipo. A ragione. Gli interni sono anch’essi realizzati con grande cura e attenzione: nessun elemento appare fuori posto e anche i dettagli sono tutti a tono con il resto della vettura. La scelta dei materiali è tutta davvero di alta qualità, con pellami morbidi e superfici in alluminio spazzolato piacevoli al tatto. Il sistema di intrattenimento di bordo è di ultima generazione MBUX: due schermi da 12,3″ si sviluppano senza soluzione di continuità, restituendo un effetto scenografico molto riuscito.

La logica è la solita appagante del sistema Mercedes. Le grafiche sono tutte chiare, l’offerta di contenuti sempre molto ricca e non manca la compatibilità con Apple Car Play e Android Auto. L’assistente vocale “hey Mercedes” è un primo avvicinamento a un’interfaccia vocale interattiva, anche se ancora molto limitata e comoda solo per alcuni semplici comandi (avviare una chiamata, impostare la navigazione..). Ottimo il quadro strumenti interamente digitale: personalizzabile, offre sempre in modo chiaro le indicazioni di marcia.

Oltre a essere coupé, la Classe E ha un altro elemento in netta controtendenza con il resto dei costruttori: è disponibile con motore a gasolio. Nel dettaglio, la 220d è equipaggiata con un eccezionale 2.0 litri quattro cilindri da 194 Cv, abbinato alla trazione integrale e a un validissimo cambio automatico a nove rapporti. La fluidità di marcia è impressionante: i chilometri scorrono via in totale serenità e spensieratezza. L’autostrada è il suo ambiente ideale, si comporta quasi da Gran Turismo, vista anche la dinamica di guida sofisticata, e sembra di viaggiare in un ambiente di prima classe lontano da interferenze esterne.

I 194 Cv assicurano la giusta dose di brillantezza e vigore, in città le ripartenze sono sicure e quasi da “brucia semaforo”, sui tratti a scorrimento veloce i sorpassi avvengono con una facilità disarmante. Il cambio automatico 9 g-tronic ha una logica di funzionamento inappuntabile e capisce in anticipo quale marcia innestare o quando scalare, a seconda delle circostanze e della richiesta di potenza. Negli oltre mille km percorsi durante il test, non ha mai mostrato alcuna difficoltà o incertezza. Ottimo anche lo sterzo: nonostante le dimensioni, la Classe E coupé si manovra con estrema maneggevolezza e agilità, con anche una buona percezione degli ingombri.

La dotazione di sistemi di assistenza alla guida è completa e comprende tutte le soluzioni a disposizione di Mercedes. L’omologazione è al secondo livello di guida autonoma e, stando sempre attenti, nei tratti a scorrimento veloce e nei lunghi viaggi, l’auto è praticamente in grado di proseguire in autonomia. Un motore elastico e versatile, ideale per la guida turistica ma adeguato anche per ricercare le prestazioni e dai consumi davvero sorprendenti. A fine test, il computer di bordo registrava una media di 4,8 l/100 km: un valore notevole che dimostra quanto il Diesel possa davvero essere la soluzione per chi utilizza l’auto per percorrere tanti chilometri. Con un pieno, di fatto non è difficile raggiungere i 1.000 km senza rifornimento. Il prezzo per la versione 220 d 4Matic parte da 62.758 euro.