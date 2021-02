Mercedes Benz, eActros ed eEconic affrontano alcuni test su neve 

Proseguono i test sulle Alpi svedesi dei due nuovi camion della casa automobilistica Mercedes-Benz, eActros ed eEconic. I prototipi dei camion completamente elettrici del produttore tedesco hanno affrontato neve e ghiaccio in operazioni di trasporto quotidiano e nell’uso intensivo sulla pista di prova. Particolare l’attenzione rivolta al comportamento delle batterie e del gruppo propulsore elettrico in condizioni meteorologiche inevitabilmente estreme. Gli ultimi test confermerebbero dunque che i due veicoli a batteria sono pronti per la produzione.

La fase di collaudo dei nuovi pesanti elettrici di Mercedes-Benz Trucks proseguono senza problemi. Questo mese i collaudatori hanno sottoposto i prototipi dei due modelli a una serie di test fondamentali prima della produzione di serie. Non a caso, tali test hanno l’obiettivo di mettere alla prova sia la trazione su neve e ghiaccio sia il sistema elettrico a temperature rigide. È fondamentale, infatti, che sia il gruppo propulsore che la cabina di guida siano mantenuti alle giuste temperature anche nel momento in cui quelle esterne siano decisamente basse, ottimizzando comunque il consumo energetico.

Secondo quanto diffuso dalla casa automobilistica di Stoccarda, gli ultimi test hanno confermato che eActros ed eEconic sono in grado di funzionare con efficienza anche in condizioni invernali. La produzione di serie è da considerarsi molto vicina grazie alla conferma ottenuta con i nuovi risultati relativi alle analisi dettagliate sui sistemi di controllo della temperatura e della gestione dell’energia. La produzione dell’eActros dovrebbe avere il via entro la fine dell’anno con alcuni upgrade rispetto ai prototipi. Non a caso, il modello definitivo avrà una maggiore autonomia e più potenza, congiuntamente ad alcune dotazioni di sicurezza in linea con gli ultimi aggiornamenti della gamma. Per quanto riguarda l’eEconic l’inizio della produzione di serie è stata invece fissata per il 2022.