Mercedes conferma l'arrivo della baby classe G!

Una Mercedes Classe G più piccola e completamente elettrica arriverà presto sul mercato. La conferma è giunta dalla stessa Casa automobilistica tedesca durante la conferenza sui risultati finanziari del 2024, dopo i primi annunci al Salone di Monaco 2023.

La nuova versione compatta della leggendaria Classe G andrà ad ampliare la gamma del celebre fuoristrada Mercedes. Secondo quanto dichiarato dall'azienda, "la famiglia della Classe G sarà allargata con una nuova versione più compatta". Il nuovo modello sarà basato sulla piattaforma MMA, la stessa che verrà utilizzata per le prossime Mercedes di piccole dimensioni, inclusa la nuova CLA in arrivo a marzo.

Dal punto di vista estetico, la "baby G-Class" manterrà probabilmente il design robusto e imponente della sorella maggiore, con paraurti e protezioni della carrozzeria pensati per l'utilizzo in fuoristrada. Le dimensioni dovrebbero aggirarsi tra i 4,3 e i 4,5 metri di lunghezza, rendendola più adatta anche all'uso urbano rispetto all'attuale Classe G da 4,82 metri.

La nuova Classe G compatta sarà solo una delle novità elettriche in arrivo da Mercedes nei prossimi mesi. L'azienda si prepara infatti a lanciare anche le versioni a batteria di Classe C e GLC, oltre alla nuova generazione di CLA che avrà sia motorizzazioni elettriche che termiche.

Questi lanci segnano l'inizio di una vera e propria rivoluzione elettrica per il marchio della Stella, che punta a rinnovare gran parte della sua gamma con modelli a zero emissioni. Maggiori dettagli sulla "baby G-Class" elettrica verranno probabilmente svelati nei prossimi mesi, in vista di un possibile debutto entro la fine dell'anno.

L'arrivo di una Classe G più compatta ed elettrica rappresenta un'importante evoluzione per uno dei modelli più iconici di Mercedes. Pur mantenendo il DNA fuoristradistico che l'ha resa celebre, la nuova versione punta ad ampliare il bacino di potenziali acquirenti, offrendo dimensioni più contenute e la propulsione a zero emissioni. Resta da vedere come Mercedes riuscirà a coniugare le capacità off-road con la trazione elettrica, ma le aspettative sono sicuramente alte per questo nuovo capitolo nella storia della Classe G.