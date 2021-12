Mercedes EQS: i test di sicurezza Euro NCAP superati senza problemi

Presentata alcuni mesi fa, la nuova Mercedes EQS è l’attuale ammiraglia della gamma elettrica EQ della casa tedesca ed un punto di riferimento assoluto per l’intero settore delle auto elettriche. La EQS è un concentrato di tecnologia e punta ad offrire il massimo livello di sicurezza possibile.

La conferma di quanto detto arriva dal recente test Euro NCAP che ha analizzato il livello di sicurezza della Mercedes EQS. Senza troppe sorprese, l’ammiraglia della casa tedesca ha ottenuto agilmente le cinque stelle su cinque nei crash test Euro NCAP, confermandosi tra le vetture più sicure attualmente disponibili sul mercato europeo.

La Mercedes EQS ha conquistato un punteggio del 96% per quanto riguarda la sicurezza degli occupanti adulti. Si tratta della valutazione più alta fatta registrare da una vettura nel corso del 2021 in questa particolare categoria. Ottimi dati arrivano anche per la sicurezza degli occupanti bambini. In questa seconda parte del test, infatti, la EQS ha ottenuto un eccellente 91%. Anche in questo caso, la EQS guida la graduatoria del 2021 (a pari merito con la Nissan Qashqai).

A completare i risultati del test Euro NCAP della Mercedes EQS c’è il 76% ottenuto per quanto riguarda la sicurezza degli utenti della strada e l’80% per la categoria Saftey Assist. Globalmente, l’ammiraglia elettrica di casa Mercedes porta a casa un risultato davvero ottimo, confermando l’eccellente lavoro svolto da Mercedes nel realizzare una vettura in grado di unire la mobilità a zero emissioni ad elevati standard di sicurezza e a performance al top del suo segmento. Staremo a vedere se le future EQ di Mercedes riusciranno ad attestarsi su questi livelli in tutte le sezioni del crash test.