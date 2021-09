EQS 53 è la prima elettrica ad alte prestazioni di Mercedes-AMG

Il tempo dei V8 e V12 in casa Mercedes-AMG sembra ormai concluso. Dopo la dipartita dell’ultimo V8 sulla Classe C per fare spazio ad un più compatto e “green” quattro cilindri turbo e ibrido, anche il reparto sportivo si adegua alle richieste del mercato e svela la prima EQS ad alte prestazioni. Anticipata al Salone di Monaco, la nuova EQS 53 sarà disponibile con due livelli di potenza e potrà viaggiare per quasi 600 km con una singola carica.

La nuova berlina di lusso ad alte prestazioni sarà il modello di punta della gamma EQ e, nei prossimi anni, sarà accompagnata da una serie di modelli progettati sulla piattaforma modulare EVA2 con architettura AMG.EA. EQS 53 incorpora numerose modifiche tecniche ed estetiche rispetto alle versioni più “civili”. Sotto al cofano, se così possiamo ormai definirlo, è presente una coppia di motori sincroni in grado di offrire sino a 649 cavalli di potenza nella modalità standard, invece coloro che acquisteranno il pacchetto Dynamic Plus potranno beneficiare di 751 cavalli e oltre 1000 Nm di coppia. A livello di prestazioni, il nuovo modello può bruciare lo 0 a 100 in appena 3,4 secondi, 0,4 secondi più veloce dell’attuale variante “non AMG”. La velocità massima è limitata a 210 km/h sui modelli standard e 250 km/h sulle Dynamic Plus.

La configurazione a doppio motore consente una trazione integrale completamente variabile, assicurando pieno controllo in tutte le situazioni con modifiche istantanee ed impercettibili della ripartizione della coppia. L’energia è immagazzinata in una batteria agli ioni di litio da 107,8 kWh, con un’architettura da 400 V, che permette di coprire 580 km con una singola carica. Collegando EQS 53 ad una stazione da 200 kW sono necessari solo 15 minuti per un “pieno” da 300 km. Il raffinato sistema di recupero dell’energia in frenata può accumulare, inoltre, fino a 300 kW. In aggiunta, con l’optional Drive Pilot, l’auto decelererà automaticamente quando si avvicinerà ad altri veicoli fino al completo arresto.

Per i nostalgici del motore endotermico, Mercedes mette a disposizione il pacchetto Sound Experience che aggiunge una melodia che richiama il rumore di un propulsore V8 ad alte prestazioni. All’interno svetta il sistema “Hyperscreen”, ora impreziosito di funzioni e di una serie di modalità in puro stile AMG. Attesi numerosi optional al pari dei modelli endotermici; stando a quanto riportato, sarà possibile installare cerchi di dimensione maggiore, freni carboceramici e il pacchetto AMG Dark Chrome che include pinze dei freni rosse ed elementi decorativi in ​​fibra di carbonio.

EQS 53 sarà in vendita entro la fine dell’anno, ma i prezzi ufficiali non sono ancora stati comunicati.