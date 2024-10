Mercedes GLB 35 AMG, cosa mi piace e cosa no | La mia prova

La Mercedes-AMG GLB 35 si presenta come un SUV che strizza l’occhio al mondo delle alte prestazioni, ma con uno stile "boxy" che ricorda da vicino la celebre Classe G. Con linee squadrate e un design che non punta ad attirare gli sguardi come farebbe una sportiva tradizionale, si posiziona come una vettura ideale per chi cerca di passare inosservato (vi anticipo fin da subito che ho l'ho definita come una baby classe G per passare inosservati) , pur avendo sotto il cofano la potenza di una AMG. Il modello coniuga la versatilità di un SUV spazioso con prestazioni da sportiva, rendendola una soluzione ideale per le famiglie che amano distinguersi, senza ostentazione. Ecco cosa mi piace e cosa no.

Cosa mi piace

Il cuore pulsante di questa AMG è il motore 2.0 litri turbo da 306 CV e 400 Nm di coppia, che offre prestazioni vivaci e un'accelerazione incisiva. Grazie alla trazione integrale 4MATIC, la GLB 35 sembra sempre "in tiro", garantendo una guida dinamica e brillante, che fa quasi dimenticare le dimensioni e il peso del SUV. Il cambio automatico a 8 rapporti, altro punto di forza, dimostra grande intelligenza nel rispondere alle richieste del conducente, adattandosi con fluidità alle diverse condizioni di guida, scalando o innestando le marce senza strappi.

Gli interni colpiscono per la loro spaziosità: cinque posti comodi (con l'opzione della terza fila per un totale di sette posti), e un bagagliaio che parte da una capacità di 570 litri, espandibili fino a 1800 litri abbattendo i sedili posteriori. Ottima anche l'organizzazione dei comandi fisici per la climatizzazione, un dettaglio sempre più raro nei modelli moderni che puntano tutto su touch screen e comandi vocali. I materiali interni sono di buona fattura, anche se, come vedremo, non completamente all'altezza del marchio Mercedes.

Come si guida

La GLB 35 si guida con sorprendente precisione. Lo sterzo non è tagliente come quello di una coupé sportiva, ma offre un buon feedback e una piacevole sensazione al volante, risultando preciso anche nelle curve più impegnative. Il sistema sospensivo a controllo elettronico si adatta alle esigenze del conducente: in modalità Comfort assorbe bene le asperità stradali, mentre in modalità Sport si irrigidisce per migliorare la precisione di guida.

Il motore da 306 CV regala un allungo progressivo, senza mai strappare, e si dimostra elastico in ogni situazione. Nonostante la mole del SUV, la tenuta di strada è eccellente, merito anche della trazione integrale che distribuisce la coppia in modo intelligente. Il piacere di guida è indiscutibile, grazie anche al cambio, che risponde prontamente alle sollecitazioni, senza esitazioni. Sono rimasto particolarmente sorpreso dai consumi: ho registrato una media di 15,6 km/l. Non si tratta certamente di un valore record ma è un dato che non mi sarei aspettato di registrare su di una vettura ad alte prestazioni.

Cosa non mi piace

Un aspetto che delude riguarda il sound del motore, troppo filtrato e distante dalla tipica sonorità AMG. All’interno dell’abitacolo, il "ruggito" è smorzato e il suono che arriva è quello amplificato dall’impianto audio, togliendo parte dell'emozione che ci si aspetterebbe da una vettura di questo tipo.

Un altro punto debole è la qualità di alcuni materiali: sebbene la maggior parte degli interni sia ben rifinita, ci sono ancora alcune plastiche rigide che stonano con il blasone Mercedes. I sedili, dal design sportivo, risultano anche un po' rigidi, soprattutto nel supporto lombare, e potrebbero stancare durante i lunghi viaggi, a cui questo SUV è comunque destinato.

Chi dovrebbe acquistarla

La Mercedes-AMG GLB 35 si rivolge a un pubblico specifico: genitori che non vogliono rinunciare alle prestazioni su un'auto quotidiana. Il SUV offre tutto lo spazio necessario per la famiglia e le attività sportive, grazie anche alla grande capacità del bagagliaio. Con un prezzo di partenza che in Italia si aggira attorno ai 68.109 euro, questa AMG si presenta come un’auto sicura e affidabile, ma con un carattere distintivo.

È un’auto per chi vuole una vettura che sappia passare in "incognito", ma al contempo garantisca emozioni alla guida e prestazioni di tutto rispetto. Non è una vettura noiosa, anzi, rappresenta una delle opzioni più brillanti per chi cerca spazio, versatilità e potenza in un unico pacchetto, senza rinunciare allo stile tipico delle AMG.