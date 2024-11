[VIDEO] Sorpresa: la nuova Mercedes CLA non sarà solo elettrica

Mercedes ha mostrato le prime immagini della nuova CLA con carrozzeria camuffata, prevista per il debutto nella seconda metà del 2025. La vettura, basata sulla nuova piattaforma Mercedes Modular Architecture (MMA), unisce design innovativo e avanzate soluzioni tecnologiche, tra cui motori elettrici e mild hybrid a 48 volt.

La nuova Mercedes CLA si configura come modello entry-level dell'azienda, puntando su una combinazione di estetica rinnovata e tecnologia di punta. Il CEO di Mercedes, Ola Källenius, è stato visto guidare il prototipo presso il centro di test di Mercedes-Benz a Immendingen, mostrando l'evoluzione stilistica rispetto ai modelli attuali, con particolari enfasi sul frontale e la parte posteriore del veicolo.

Sebbene le specifiche tecniche complete non siano state ancora rivelate, il modello con motore elettrico posteriore da 238 CV promette un’autonomia fino a 750 km grazie a una batteria di nuova generazione disponibile in diverse chimiche, tra cui litio-ferro-fostato e anodo in ossido di silicio. L'architettura del veicolo a 800 V consentirà inoltre ricariche molto veloci.

Un aspetto fondamentale della nuova CLA è l'introduzione del sistema operativo MB.OS, sviluppato internamente da Mercedes. Questo software avanzato gestisce tutte le funzionalità del veicolo, dall'infotainment alla guida automatizzata, e segna un importante passo in avanti nell'integrazione tecnologica automobile. Grazie a una connessione chip-to-cloud nativa, MB.OS migliora non solo le prestazioni del veicolo ma anche l'interazione con l'utente, tramite un display che copre tutta la larghezza della cabina.

L'impegno di Mercedes nella sostenibilità e innovazione tecnologica trova nella nuova CLA una sua espressione, promettendo di stabilire nuovi standard nel segmento delle berline-coupé di lusso.

L'introduzione del sistema MB.OS rappresenta l'ultima frontiera di questa lunga tradizione di pionierismo tecnologico. Questo sistema operativo non è solo un miglioramento tecnico, ma simboleggia anche un cambiamento nella relazione tra conducente e veicolo. La loro transizione verso motori elettrici e sistemi mild hybrid è parte di un impegno più ampio verso la sostenibilità e la responsabilità ambientale.