I concessionari italiani si preparano all’arrivo della nuova MG5 Electric, la prima station wagon 100% elettrica al mondo; si tratta del quarto modello della nuova gamma MG e offre un importante bagagliaio di 1400 litri di volume nella classica forma da station wagon che negli anni si è andata a perdere in favore dei SUV.

La familiare elettrica di MG è una soluzione pratica e accessibile, oltre che molto ricca a livello di equipaggiamento e di dotazioni di sicurezza: nell’allestimento di ingresso, chiamato ‘Comfort‘, la nuova MG5 è dotata di climatizzatore con filtro per il PM2.5, fari e luci posteriori a LED, sedili anteriori riscaldati, ausilio al parcheggio, display da 7 pollici, volante multifunzione con rivestimento in pelle, cerchi in lega da 16”, keyless entry e tanto altro ancora. Una volta alla guida poi, ci pensano gli ADAS a tenere tutto sotto controllo: Cruise Control adattivo e frenata di emergenza, Traffic Jam Assistance e mantenimento di corsia rendono la MG5 capace di una guida semi-autonoma di livello 2.

Passando poi alla versione ‘Luxury’, oltre a tutta la dotazione vista sulla ‘Comfort’ abbiamo anche una telecamera a 360° per il parcheggio, lo specchietto interno con funzione antiabbagliante, sedile del guidatore regolabile elettricamente con supporto lombare, rivestimenti in ecopelle e cerchi in lega da 17”.

MG5 offre anche la funzione Vehicle-to-Load, che in altri casi abbiamo sentito chiamare “vehicle-to-grid”: è il sistema che permette di utilizzare le batterie dell’auto per alimentare un impianto elettrico esterno, ricaricare altri mezzi elettrici come biciclette e monopattini o persino un’altra auto.

A bordo di MG5 troviamo anche un display da 10,25” con sistema MG iSMART Lite integrato, compatibile con Apple CarPlay, Android Auto, collegamento Bluetooth, DAB+, oltre a essere dotato di ben 4 porte USB per vari utilizzi.

MG5 è proposta in una versione Long Range con batteria da 61,1 kWh, sufficiente per circa 400 km di strada con un motore elettrico da 156 cavalli e 280 Nm di coppia; la versione Standard Range con batteria da 50,3 kWh dovrebbe offrire circa 320 km di autonomia WLTP con un motore da 177 cavalli e 280 Nm di coppia. In entrambi i casi la velocità massima è limitata a 185 km/h, mentre la ricarica può avvenire a un massimo di 87 kW, sufficienti a riportare il pacco batterie all’80% in 40 minuti.

MG5 nella versione Standard Range Comfort è proposta a un prezzo di ingresso di 31.050 €.