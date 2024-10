Michelin lancia il nuovo Alpin 7: sicurezza e prestazioni anche su neve

Il nuovo pneumatico invernale Michelin Alpin 7 è stato lanciato sul mercato europeo, ampliando la gamma di soluzioni offerte da Michelin per la stagione fredda. Il prodotto, disponibile in 62 dimensioni da 15 a 20 pollici, è progettato per vetture che affrontano frequentemente condizioni invernali severe.

Il Michelin Alpin 7 si distingue per le sue prestazioni migliorate rispetto al modello precedente. Secondo i test condotti dall'UTAC in Finlandia nel dicembre 2023, il nuovo pneumatico offre una riduzione del 6% dello spazio di frenata su strade innevate e un miglioramento del 9% dell'efficienza energetica. Inoltre, è stato omologato secondo la nuova normativa europea R117-04, superando il test di aderenza sul bagnato anche da usurato.

Le innovazioni tecnologiche del Michelin Alpin 7 includono:

Una nuova mescola di gomma ottimizzata per basse temperature

Un battistrada direzionale con maggiore lamellizzazione

Lamelle evolutive che emergono con l'usura del pneumatico

Queste caratteristiche consentono di mantenere elevate prestazioni per tutta la vita del pneumatico, fino al limite legale di usura di 1,6 mm.

Gamma completa per l'inverno

Il nuovo Alpin 7 si affianca ad altri modelli invernali Michelin, come il Pilot Alpin 5 per vetture sportive e il Pilot Alpin 5 SUV. L'azienda offre anche soluzioni all-season con la gamma Michelin CrossClimate, pensata per chi incontra solo occasionalmente condizioni invernali severe.

Il Michelin Alpin 7 è adatto a tutti i tipi di auto: termiche, ibride ed elettriche.

Tutti i pneumatici delle gamme CrossClimate e Alpin sono dotati sia della marcatura M+S sia della certificazione 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake), consentendone l'uso in sicurezza tutto l'anno e rispettando le normative invernali su diversi tratti stradali.

Produzione europea

Il Michelin Alpin 7 è prodotto interamente negli stabilimenti europei del gruppo Michelin, incluso quello di Cuneo in Italia, il più grande impianto Michelin dell'Europa occidentale. Questa scelta produttiva sottolinea l'impegno dell'azienda nel mercato europeo e nella qualità del prodotto.

Con il lancio di questo pneumatico, l'azienda conferma la sua capacità di innovare nel settore dei pneumatici invernali, offrendo soluzioni sempre più performanti e sicure per gli automobilisti che devono affrontare le sfide della guida invernale.