Microlino aggiunge il tricolore: ecco l'auto veramente italiana

Il Gruppo Koelliker, l'unico importatore e distributore di Microlino in Italia, ha recentemente annunciato un significativo aggiornamento nella presentazione delle sue microcar. Da oggi, ogni nuovo veicolo prodotto e consegnato sarà distintivamente identificabile grazie alla presenza della bandiera tricolore italiana accanto al logo Microlino, sottolineando l'orgoglio nazionale e l'impegno nella produzione automobilistica made in Italy. Microlino, infatti, era oggetto di un curioso caso: pur essendo fabbricata in Italia, beneficiava della bandiera elvetica ereditata dal team di progettazione. Ora la situazione sembra essere cambiata totalmente, diventando a tutti gli effetti un'auto italiana.

Con l'inizio degli incentivi auto 2024, ci sono molte vetture a zero o basse emissioni di CO2 che possono essere acquistate a prezzi scontati, tra cui il Microlino.

Questo quadriciclo dal design retrò, considerato l'erede della BMW Isetta, ha ottenuto subito il favore della critica e degli automobilisti. Va notato che il Microlino è un quadriciclo pesante, quindi è a tutti gli effetti una vettura, con una potenza di 17 cavalli, un'autonomia di 177 chilometri per carica (grazie a una batteria agli ioni di litio da 10,5 kWh) e una velocità massima di 90 km/h.

Quanto costa a giugno 2024 con gli incentivi? Sul sito ufficiale del veicolo si legge che è acquistabile a 15.000 euro o con un finanziamento di 99 euro al mese. La promozione con finanziamento include un ecobonus di 5.500 euro con rottamazione, suddiviso in 4.000 euro di incentivo statale e 1.500 euro offerti dalla casa produttrice. È richiesto un anticipo di 3.075 euro, 24 rate mensili da 99 euro e una maxi rata finale di 11.240,40 euro. Se si desidera acquistarlo senza finanziamento, il prezzo è di 15.000 euro rispetto ai 19.900 euro di listino, con uno sconto di 4.900 euro.