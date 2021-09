Milano AutoClassica 2021, date e programma dell’importante kermesse

Rho Fiera ospiterà dal 1° al 3 ottobre la Milano AutoClassica 2021, importante kermesse dedicata ad auto storiche, classiche e youngtimer. Non mancheranno, inoltre, eventi e iniziative dedicate a tutti gli appassionati che prenderanno parte all’evento.

La nuova edizione che aprirà tra pochi giorni sarà caratterizzata da tante appuntamenti e iniziative dedicate sia agli appassionati di vetture d’epoca che di youngtimer e classiche. Parliamo di un appuntamento importante a cui marchi come Alpine, BMW, Pagani, McLaren, Ferrari, Jaguar, Porsche hanno confermato la loro presenza, anche se non mancheranno privati e collezioni.

Milano AutoClassica 2021 renderà omaggio anche alla Lamborghini Countach che compie 50 anni. In programma, infatti, una roadmap di appuntamenti con le supercar prodotte da Lamborghini, a partire dall’esposizione statica di otto vetture rappresentative di cinque modelli clou della gamma Countach. Tuttavia, nella giornata di venerdì, ci sarà l’evento ACI Storico “Perbacco, che Supercar” con Valentino Balboni, storico collaudatore Lamborghini. Mentre nello stand di ASI verrà organizzato “Lamborghini Countach: capolavoro di Gandini, ultimo atto di Ferruccio nella sua sfida a Enzo Ferrari” con la partecipazione di Antonio Ghini ed in programma per domenica.

Non mancherà una grande asta organizzata dalla prestigiosa Casa d’Aste Wannenes che batterà un’eccezionale selezione di auto e motociclette storiche e da collezione. Tra le proposte di questa edizione sarà presente un esemplare di Porsche 911 2.7 Carrera del 1973, di colore Rosso India e interni d’epoca in similpelle nera, cosi come l’Alfa Romeo GT Junior 1300 “Scalino” del 1969. L’asta si terrà sabato 2 ottobre alle ore 16 presso lo spazio espositivo di Wannenes.

Nel dettaglio, i cancelli apriranno venerdì 1° ottobre e rimarranno aperti anche nel week end dalle ore 9.30 alle 19.00. Il biglietto d’ingresso a Milano AutoClassica avrà un costo di 20 euro per gli acquisti online e di 25 euro per coloro che decideranno di acquistare il ticket alla cassa. É inoltre possibile acquistare il biglietto d’ingresso per una sola giornata oppure di 50 euro (60 euro in cassa) per avere accesso ai tre di giorni di esposizione. Prezzo ridotto per i ragazzi, pari a 15 euro e possibilità di acquistare pacchetti famiglia con 2 adulti e 2 ragazzi al prezzo di 50 euro.

L’evento si può raggiungere naturalmente con i mezzi pubblici. Per raggiungere il luogo dell’evento in auto bisogna prendere l’uscita Fiera Milano/Tangenziale Ovest raggiungibile dalle autostrade A1, A4 e A7. La fiera si può, inoltre, raggiungere tramite la metropolitana M1 Rossa in direzione Rho-Fiera Milano, con biglietto extraurbano.