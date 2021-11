MIMO 2022, Cars & Coffee torna con un evento dinamico

Mancano ancora molti mesi prima dell’inizio della nuova edizione del MIMO Milano Monza Motor Show, che si svolgerà dal 16 al 19 giugno del 2022, ma nonostante ciò continuano ad arrivare importanti novità inerenti all’evento che ormai appassiona e coinvolge un numero sempre maggiore di persone. Infatti, dopo la conferma della collaborazione con la 1000 Miglia, sembra essere stata ufficializzata anche la partnership tra MIMO e Cars & Coffee. Dunque, a partire da domenica 19 giugno 2022, l’Autodromo di Monza accoglierà centinaia di supercar e hypercar di Cars & Coffee, che si troveranno faccia a faccia con le anteprime e le novità che saranno mostrate all’interno dei box delle varie aziende automobilistiche. Dopo aver ufficializzato la presenza, al MIMO 2022, delle supercar e delle hypercar del network Cars&Coffee, ormai diventato punto focale in eventi internazionali dedicati a collezionisti ed appassionati, non poteva non intervenire Francesco Canta, nonché ideatore e presidente Cars & Coffee, in quale avrebbe affermato quanto segue:

I driver di supercar e hypercar che partecipano a Cars & Coffee sono abituati a vivere experience indimenticabili, eventi che coniugano la passione per le dreamcar con il desiderio di condivisione della stessa, in location esclusive. In quest’ottica la collaborazione con MIMO Milano Monza Motor Show regalerà a tutti partecipanti tutto quello che si aspettano da un evento Cars & Coffee.

Inoltre, non sono mancate le parole di Andrea Levy, presidente MIMO. Eccole di seguito: