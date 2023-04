Come diciamo spesso: è importante tenere sotto controllo lo stato delle gomme della propria auto, specie in questo periodo in cui lo sbalzo termico può causare una leggera diminuzione della pressione all’interno del pneumatico, compromettendo la sicurezza e la tenuta su strada.

Se, come noi, siete stanchi di fare i conti con stazioni di servizio inefficienti e colonnine d’aria guaste, se non proprio assenti, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a questa ottima offerta Xiaomi, relativa ad un compressore portatile che, complice un rapporto qualità/prezzo impareggiabile, è diventato un piccolo must have per molti automobilisti!

Stiamo parlando del compressore portatile Xiaomi 1S, un gadget che fa comodo in auto come in garage e che, grazie ad un promozione presente direttamente sul sito ufficiale italiano di Xiaomi, è oggi acquistabile a soli 29,99€, e dunque con uno sconto di 20 euro rispetto al prezzo originale di 49,99€!

Un affare da cogliere al volo, specie perché parliamo di un dispositivo davvero di qualità, capace di generare una pressione sufficiente a gonfiare sia le ruote di una bici che, appunto, quelle di un’automobile, con una batteria abbastanza sufficiente da gonfiare ben 8 pneumatici per auto con una sola ricarica!

Compatto e facile da trasportare, questo piccolo compressore è dotato di una luce LED, comoda per chi viaggia a tarda sera o di notte, e dispone anche di un pratico schermo sulla sua parte frontale, che rileva la pressione dei pneumatici automaticamente, evitando un gonfiaggio eccessivo degli stessi.

Parliamo, in sintesi, di un prodotto davvero utilissimo, divenuto popolare tra gli automobilisti (e non solo) e che, venduto a questo prezzo, rappresenta certamente un affare da cogliere al volo! Ecco perché vi invitiamo ad approfittare dell’offerta messa in campo da Xiaomi, consultando la pagina della piattaforma dedicata al prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!