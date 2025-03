Volkswagen al lavoro su una Golf stile 911 Dakar?

Al Nürburgring, la leggendaria pista tedesca recentemente riaperta per la stagione 2025, un enigmatico prototipo della Volkswagen Golf R sta catturando l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. Il veicolo, avvistato durante una sessione di test e documentato dal canale YouTube Statesidesupercars nel tratto di Brünnchen, presenta caratteristiche che sollevano interrogativi sulla direzione che il costruttore di Wolfsburg potrebbe intraprendere per la sua celebre hot hatch. Con un'impostazione visibilmente rialzata e passaruota neri prominenti, questo misterioso esemplare sembra allontanarsi significativamente dall'identità tradizionale della Golf R, suggerendo una possibile incursione di Volkswagen nel territorio delle sportive con anime da fuoristrada.

Il mondo dell'automotive sta vivendo un'interessante evoluzione con la tendenza delle vetture sportive a esplorare territori precedentemente riservati ai veicoli off-road. La Porsche 911 Dakar, la Lamborghini Huracán Sterrato e la Ford Mustang Mach-E Rally rappresentano esempi recenti di questa filosofia "safari", dove prestazioni elevate si combinano con capacità di affrontare terreni accidentati. In questo contesto, la Golf R avvistata al Nürburgring, con la sua livrea bianca completamente camuffata e un insolito bocchettone di rifornimento sporgente dalla carrozzeria, potrebbe segnalare l'intenzione di Volkswagen di unirsi a questo filone.

Tuttavia, esistono anche interpretazioni alternative. Potrebbe trattarsi semplicemente di un "muletto" utilizzato per testare nuovi componenti meccanici, sospensioni o propulsori destinati a future produzioni. L'industria automobilistica spesso utilizza carrozzerie esistenti per nascondere innovazioni tecnologiche in fase di sviluppo, proteggendole da occhi indiscreti ma consentendo prove in condizioni reali.

Parallelamente a questo avvistamento misterioso, Volkswagen sta preparando un importante traguardo celebrativo. Il cinquantesimo anniversario della Golf GTI verrà festeggiato con un'edizione speciale che debutterà durante la 24 Ore del Nürburgring prevista per giugno. Sebbene i dettagli ufficiali siano ancora limitati, l'annuncio ha già generato aspettative considerevoli tra gli appassionati. La domanda principale riguarda la base tecnica del modello commemorativo: poggerà sulla piattaforma della GTI standard o sulla più prestazionale Clubsport da 300 CV introdotta con il recente restyling?