Addio al motore VR6: Volkswagen chiude un'era

Volkswagen ha ufficialmente cessato la produzione del motore VR-6 il 12 dicembre 2024, dopo quasi 34 anni di utilizzo. L'ultimo esemplare è stato assemblato in Cina, dove il propulsore era ancora impiegato su modelli come la Talagon e l'Audi Q6 a benzina.

Il motore VR-6, una particolare configurazione a V stretta/sei cilindri in linea, ha rappresentato per decenni una soluzione ingegnosa per offrire potenza elevata in spazi ridotti. Introdotto al Salone di Ginevra del 1991 sulla Golf di terza generazione, è stato montato su numerosi modelli del gruppo Volkswagen e non solo.

Andreas G. Schleith, portavoce di Volkswagen, ha condiviso la notizia su LinkedIn, rivelando che in totale sono stati prodotti quasi 1,87 milioni di motori VR-6. Oltre ai modelli VW come Corrado, Beetle, Passat e Touareg, il propulsore ha equipaggiato anche vetture Porsche, Audi, SEAT e Skoda, nonché veicoli esterni al gruppo come Ford Galaxy e Mercedes Vito.

Il VR-6 è stato alla base dello sviluppo di altre configurazioni particolari come il W12, utilizzato da Bentley fino allo scorso luglio, e il W16 dei modelli Bugatti Veyron e Chiron. Volkswagen ha prodotto anche una versione ridotta a 5 cilindri, il VR-5, impiegata su alcuni modelli negli anni '90 e 2000.

La longevità del VR-6 è dovuta alla sua capacità di offrire buone prestazioni in spazi ridotti, rendendolo ideale per vetture a trazione anteriore di segmenti inferiori. Tuttavia, l'evoluzione dei moderni motori turbo a 4 cilindri, capaci di erogare potenze elevate con consumi ridotti, ne ha decretato l'obsolescenza. Oltre alle applicazioni di serie, il VR-6 ha mostrato il suo potenziale anche in versioni ad alte prestazioni. Nel 2009, Volkswagen ha sviluppato segretamente un prototipo della Golf di sesta generazione dotato di un VR-6 3.2 turbo da ben 463 CV.

Con la fine della produzione del VR-6, si chiude un capitolo importante nella storia motoristica di Volkswagen, segnando il definitivo passaggio verso soluzioni più efficienti e sostenibili per il futuro dell'industria automobilistica.