Volkswagen presenterà la Golf GTI 50esimo al Nürburgring

La passione incontra la leggenda: Volkswagen pronta a svelare un modello speciale della Golf GTI al Nürburgring in vista del 50° anniversario. Il weekend di gara del 19-22 giugno 2025 trasformerà il circuito più famoso di Germania in un palcoscenico d'eccezione, dove oltre 230.000 appassionati di motori si daranno appuntamento per celebrare la cultura automobilistica sportiva tedesca. Non sarà solo un'occasione per ammirare le prestazioni in pista, ma un vero e proprio tributo alla storia di uno dei modelli più iconici del panorama automobilistico mondiale.

Un compleanno anticipato per un'icona delle prestazioni

Nel 2026 la Golf GTI compirà mezzo secolo di vita, un traguardo che Volkswagen ha deciso di festeggiare con largo anticipo. La scelta del Nürburgring come location per la presentazione mondiale non è casuale: sia il tracciato della Nordschleife che le tre lettere "GTI" rappresentano l'essenza stessa della sportività e del piacere di guida. Il nuovo modello speciale sarà svelato contemporaneamente alla stampa e agli spettatori presenti nel circuito dell'Eifel.

La celebrazione non si limiterà alla presentazione del nuovo modello. Volkswagen metterà in mostra anche l'intera gamma di vetture ad alte prestazioni firmate R, inclusi i modelli Golf R, Golf R Variant e l'edizione speciale Golf R Black Edition. Queste auto rappresentano il vertice delle prestazioni stradali del marchio tedesco e includono perfino una modalità di guida appositamente sviluppata per affrontare le sfide della Nordschleife.

Una preparazione metodica per l'inferno verde

I preparativi per l'evento clou sono già in pieno svolgimento. Il team Max Kruse Racing ha completato a fine febbraio un test invernale a Portimão, in Portogallo, che ha offerto l'opportunità ideale per testare i veicoli in condizioni di gara e ottimizzarne ulteriormente le prestazioni.

Prima della 24 Ore del Nürburgring, il team parteciperà anche a gare della Nürburgring Endurance Series (NLS), il cui calendario inizia il prossimo fine settimana con la 70ª edizione dell'ADAC Westfalenfahrt, una competizione della durata di quattro ore. Questa strategia graduale consentirà di affinare setup e strategie in vista della sfida principale nel "Green Hell".

La combinazione di innovazione stradale e impegno sportivo testimonia come Volkswagen continui a onorare l'eredità GTI non solo attraverso edizioni speciali, ma anche dimostrando sul campo le potenzialità delle proprie tecnologie. Il weekend del Nürburgring rappresenterà quindi una celebrazione a tutto tondo della filosofia performance del marchio, rivolta tanto agli appassionati quanto ai potenziali clienti.