200 mila euro di parcheggio per una Golf a Berlino

All'Aeroporto di Berlino-Brandeburgo una Volkswagen Golf di quinta generazione è stata lasciata incustodita per oltre un anno. L'autoveicolo, con targhe di Hannover e accessori aftermarket, ha accumulato debiti di sosta per oltre 200 mila euro.

Il veicolo è stato scoperto nel parcheggio "kiss & go" dell'aeroporto, un'area pensata per soste brevi durante il trasbordo di passeggeri e bagagli. La società Apcoa Deutschland GmbH, che gestisce l'area di parcheggio, ha rilevato la situazione anomala e ha tentato senza successo di contattare il proprietario dell'auto. Internamente, la macchina mostra segni di abbandono precipitoso, tra cui resti di cibo e una bottiglia d'acqua semi piena, aggiungendo mistero alla vicenda.

Le autorità aeroportuali e la polizia locale sono informate del caso, ma la vettura non rappresentando un pericolo immediato per la sicurezza e trovandosi in un'area privata, non è stata rimossa. Le ipotesi sulla ragione di questo abbandono includono il furto dell'auto o la scomparsa del proprietario.

Nonostante l'elevato debito accumulato, recuperare i costi di parcheggio appare improbabile. Un portavoce di Apcoa ha espresso dubbi sulla solvibilità finanziaria del proprietario, non ancora identificato. La situazione ha attirato l'interesse, stimolando speculazioni sulla storia dietro l'abbandono di questa Golf a Berlino.