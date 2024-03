Model Y 2024 in arrivo? Ci sono tutti gli indizi

Il colosso automobilistico Tesla si appresta a dare nuova vita al suo modello più popolare, la Tesla Model Y, in seguito al recente restyling della Tesla Model 3. Conosciuto internamente come Project Juniper, il rinnovato SUV elettrico adotterà sostanzialmente tutte le modifiche introdotte sul modello Model 3. Recentemente, il marchio ha anche alzato i prezzi del veicolo sia negli Stati Uniti che in Europa, seguendo un trend simile a quanto fatto per la Model 3.

Pochi giorni prima del lancio della Model 3 del 2024, Tesla aveva modificato i tassi di interesse e successivamente aumentato il prezzo del modello in vendita. Ora, con la Model Y, sembra che la strategia seguita dal marchio sia la stessa, suggerendo che il debutto del rinnovato modello sia ormai imminente.

Arriva nel corso dell'estate e il family feeling sarà notevole ancora una volta

Tesla Model Y ha visto undi vita, sia dal punto di vista tecnico con l'adozione del pacco batterie strutturale, nuove sospensioni e una nuova suite di sensori del sistema Autopilot versione 4., ma mireranno anche a migliorare l'aerodinamica e, di conseguenza, l'efficienza del veicolo. È plausibile attendersi un design frontale più basso e affilato, con nuovi fari anteriori e posteriori dalla forma più moderna.

Sono previste anche migliorie alle sospensioni e all'insonorizzazione dell'abitacolo della Tesla Model Y del 2024. È quasi certo che all'interno dell'abitacolo sarà presente un touchscreen da 8 pollici a disposizione dei passeggeri posteriori, permettendo loro di controllare il clima e il sistema multimediale. Un'altra novità riguarderà il pannello touch frontale da 15,4 pollici e l'eliminazione definitiva degli steli sul piantone dello sterzo, con tutti i comandi spostati direttamente sulla corona del volante e sul display centrale.

Tesla prevede probabilmente di avviare la produzione in massa della rinnovata Model Y presso la sua fabbrica di Shanghai nell'estate del 2024.