Al fine di contrastare i parcheggi “selvaggi” dei monopattini elettrici viene dato il via ad un esperimento mirato a contrastare un fenomeno in costante diffusione. A partire da oggi, nelle città di Roma e Milano, l’associazione di consumatori Consumerismo No profit e la società di micromobilità in sharing Dott danno ufficialmente il via al primo esperimento mondiale di educazione alla guida per i monopattini. In caso di parcheggio fuori dalle aree consentite, gli utenti riceveranno un alert sullo smartphone che segnalerà l’infrazione.

Non dimentichiamo che i mezzi di micromobilitá elettrica come i monopattini si diffondendo sempre di più nelle città, sostituendo l’uso di mezzi privati come l’auto per raggiungere il lavoro. I dati diffusi da Consumerismo e Dott mostrano come i cittadini che utilizzano abitualmente il monopattino sono prevalentemente uomini (68 %). Nello specifico, il 34% ha una età compresa tra i 25 e i 36 anni, il 20% compresi nella fascia 46-55 e il 17% in quella 18-24. Un 7% è relativo invece agli utilizzatori over 55.

Promuovere un uso corretto della mobilità condivisa ed estendere il servizio anche alle periferie delle città è il nostro obiettivo principale. In tale direzione abbiamo riscontrato in Dott grande disponibilità, ed è per questo che siamo orgogliosi di condividere per primi in Europa un progetto comune tra una grande azienda di mobilità condivisa e un’associazione a tutela degli interessi collettivi, ha commentato Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo, il merito al progetto con Dott.

L’esperimento, denominato Consumerismo Monitor, nasce come risposta ai dati raccolti da uno studio svolto a Roma da Consumerismo No profit e Dott da cui emerge la necessità di prevenire la sosta selvaggia dei monopattini elettrici condivisi. Grazie alla nuova iniziativa, nel caso il cui il monopattino elettrico venga parcheggiato fuori dalle aree consentite o in maniera scorretta in violazione del Codice della strada, si riceverà un “alert” attraverso una notifica sullo smartphone. Nel momento in cui l’utente commette un’ulteriore violazione riceverà, invece, una penale da parte dell’operatore ed una guida al parcheggio e al rispetto delle regole tramite email. Con una terza violazione, un corso di guida obbligatorio e gratuito. Pena, la sospensione dell’account del cliente con impossibilità di usufruire dei servizi in sharing.