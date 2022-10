Presentata ufficialmente prima al Salone di Parigi verso la fine del 2014 e successivamente al Los Angeles Auto Show in una finestra di tempo analoga, la piccola sportiva a due posti giapponese rappresenta una vera e propria icona per gli amanti del genere. Disponibile nella sua quarta generazione, in attesa della presentazione della quinta iterazione, è acquistabile in due precise motorizzazioni: 1.5 da 132 cavalli e 2.0 da 184 cavalli. In precedenza Mazda ha commercializzato anche la variante 2.0 da 160 cavalli, che tuttavia è solo acquistabile nel mercato dell’usato.

A seconda della motorizzazione è possibile abbinare, eventualmente, un cambio automatico anche se consigliamo caldamente l’utilizzo del più classico manuale che meglio si sposa con questa tipologia di vettura. Non è di certo un segreto, sono un appassionato della piccola Miata e abbiamo avuto in prova svariati modelli (spoiler: leggerete nei prossimi mesi anche una prova di un esemplare nella nuova e splendida colorazione, quasi inedita, Platinum Quartz Metallic). Gli allestimenti a disposizione sono due, Exceed e Sport, e anche le versioni sono due: con o senza tetto in tela (Soft Top o Retractable Fastback).

A listino, il prezzo di una Mazda MX-5 1.5 parte da 33mila euro mentre per il più potente 2.0 è necessario sborsare circa 37mila euro (39.500 euro per la versione RF). A differenza della maggior parte delle vetture in circolazione, su MX-5 è davvero difficile far lievitare il prezzo in quanto l’auto è quasi “full optional”.

Ma quali sono i costi da sostenere una volta acquistata la vettura?

Bollo

Il bollo è una tassa di possesso e deve essere corrisposta ogni anno indipendentemente dall’utilizzo o meno del proprio veicolo. La scadenza del bollo auto è fissata, in genere, entro il mese successivo a quello dell’immatricolazione; alcune regioni consentono di pagarlo telematicamente avvalendosi di sconti anche di rilievo. Quanto costa il bollo sulla Mazda MX-5 ND? A seconda della regione di appartenenza, il prezzo è rispettivamente di:

1.5 da 132 cavalli: circa 250 euro;

2.0 da 160 cavalli: circa 328 euro;

2.0 da 184 cavalli: circa 393 euro.

Pneumatici

Mazda MX-5 ND, in qualsiasi sua versione, vanta gomme di dimensioni contenute pertanto la spesa in questo contesto è limitata. Sul modello con motorizzazione 1.5 da 132 cavalli sono montate di serie gomme 195/50 R16, mentre sui modelli 2.0 (da 160 e 184 cavalli) sono presenti pneumatici 205/45 R17. Sui modelli più prestazionali, previo nulla osta dalla motorizzazione, è possibile installare anche pneumatici 215/45 R17 e 225/45 R17.

Quanto costano gli pneumatici per Mazda MX-5 ND? I prezzi delle gomme si diversificano da modello a modello, il prezzo di un treno del primo equipaggiamento (quanto meno per il nostro modello, Yokohama Advan Sport) per la 1.5 è di circa 500 euro. Sulle versioni 2.0, da 160 e 184 cavalli, le Bridgestone Potenza S001 in dotazione, hanno un costo di circa 144 euro a gomma (580 euro treno intero).

Per un treno di gomme invernali, come Bridgestone Blizzak LM005, è necessario spendere una cifra compresa tra 120 e 170 euro a gomma (da 500 a 700 euro al treno, a seconda della motorizzazione presa in esame). Naturalmente la sostituzione dipende dal genere di utilizzo e dalla quantità di chilometri percorsi all’anno, al netto della possibilità di “girare” gli pneumatici per raggiungere un utilizzo bilanciato e progressivo.

Carburante

Allo stato attuale è molto difficile definire il costo di gestione di una qualsiasi vettura, anche a batteria, per via dei valori in continua crescita. Con un prezzo medio di 1,65 euro al litro e considerando un utilizzo “misto” di 12-14 km/l, per percorrere 100 km è necessario un esborso di circa 12 euro.

Con una percorrenza di 10mila km all’anno, misto, al netto delle varie fluttuazioni di benzina e utilizzo del gas, la spesa può sfiorare i 1.000-1.200 euro. Nonostante la differenza di cubatura e cavalleria, i modelli sono quasi allineati a livello di consumi; paradossalmente, il più “esoso” è forse il 2.0 160 cavalli che non beneficia delle migliorie introdotte da Mazda con l’ultima revisione del propulsore. Naturalmente abbiamo citato un utilizzo misto per avvicinarci il più possibile alla realtà; con un utilizzo “mordi e fuggi” non è raro raggiungere anche i 10 km/l.

Quindi, quanto fa con un pieno? Il serbatoio di entrambi i modelli è di 45 litri; a conti fatti, con un pieno di benzina è possibile percorrere circa 550-600 km.

Assicurazione

Il discorso qui è sempre più complicato, a causa delle numerose attivazioni accessorie disponibili, al comune di appartenenza e all’età del conducente. A giudicare da quanto riportato in rete, facendo una media dei risultati raccolti, una copertura RCA base per una Mazda MX-5 1.5 è di 700 euro mentre per una Mazda MX-5 2.0 può sfiorare i 1.000 euro. Naturalmente aggiungendo servizi accessori come Kasko o mini-Kasko non è difficile superare anche i 1.300 euro (a seconda della compagnia, età, regione etc).

Valori che, come anticipato, potrebbero tremendamente lievitare o, perché no, ridursi a seconda delle clausole in gioco.

Manutenzione

Calcolare la manutenzione della propria Mazda è davvero semplice e ci chiediamo come mai non tutti i produttori adottino il medesimo sistema. Sul sito ufficiale del produttore è possibile “simulare” il costo di un tagliando inserendo alcuni semplici dati; personalmente ho provato questo servizio in più occasioni riscontrando valori decisamente simili a quelli ricevuti in concessionaria ufficiale.

Il primo tagliando della MX-5 1.5 da 132 cavalli è di circa 220 euro, valore che tende a salire verso il terzo tagliando (282 euro) quello in genere più corposo in quanto soggetto all’analisi di più fluidi e filtri. Situazione del tutto analoga anche per i modelli 2.0 da 160 cavalli e 184 cavalli, per i quali non abbiamo riscontrato differenze evidenziabili. Per sfondare il tetto dei 300 euro, 331 per la precisione, è necessario raggiungere circa il decimo tagliando. In generale il costo di manutenzione di questa piccola due posti è sempre molto contenuto (anche con il cambio automatico).

Revisione

Da non dimenticare anche il costo della revisione, fisso e calmierato per tutti. Da effettuare con cadenza regolare come indicato sulla propria carta di circolazione, il costo della revisione è di 66,88 euro.