150€ di sconto e hai Android Auto e Car Play su qualsiasi auto!

Come ogni anno, la popolarità del Prime Day spinge anche store diversi da Amazon a offrire una serie di offerte imperdibili, tanto che spesso si finisce per fare acquisti altrove. Questo potrebbe essere il caso per chi è alla ricerca di un adattatore wireless per la propria auto, come un dispositivo per Android Auto e/o CarPlay.

Ottocast si distingue con due delle sue soluzioni per l'infotainment, apprezzate non solo per la possibilità di utilizzare Android Auto e CarPlay senza fili, ma anche per le funzioni aggiuntive che permettono di guardare film e ascoltare musica dentro l'auto. Prima di entrare nei dettagli, è importante segnalare che due di questi prodotti sono in offerta durante il Prime Day, con uno sconto extra utilizzando specifici codici coupon.

Per il "Play2Video Pro", il codice da usare è "TOM30", che garantisce uno sconto di 30€. Per il "Car Screen", il codice è "TOM120", con uno sconto di 120€. Un'ulteriore buona notizia? Questi coupon non hanno scadenza, quindi potrete usarli anche dopo il Prime Day.

Play2Video Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Play2Video Pro è un dispositivo di infotainment che offre una serie di funzioni integrate per migliorare l'esperienza di guida e intrattenimento in auto. Tra le caratteristiche più apprezzate, spicca la presenza di 5 app preinstallate: YouTube, Netflix, IPTV, Spotify e Musica. Queste applicazioni consentono di accedere a una vasta gamma di contenuti multimediali, dai video ai brani musicali, offrendo un intrattenimento completo per tutti i passeggeri.

Uno dei vantaggi è la facilità con cui si possono effettuare aggiornamenti online, assicurando che il dispositivo resti sempre al passo con le ultime novità e miglioramenti, senza dover ricorrere a procedure complicate o interventi tecnici. Inoltre, in caso di disconnessione del dispositivo, il sistema si riconnette automaticamente in soli 14 secondi.

Il Play2Video Pro è progettato poi per riconoscere automaticamente il modello della vostra auto, facilitando l'integrazione e l'uso. È compatibile sia con CarPlay che con Android Auto, permettendo di passare da un sistema all'altro in pochi secondi. Inoltre, il dispositivo può riprodurre file multimediali tramite USB, offrendo ulteriori modi di intrattenimento.

Come se non bastasse, si abbina al cruscotto di fabbrica del vostro veicolo, mantenendo tutte le funzioni originali della vostra auto. Questo significa che non dovrete sacrificare nessuna delle funzioni esistenti per godere dei benefici del nuovo sistema di infotainment.

NB: usate il coupon "TOM30" per ottenere lo sconto di 30€ durante il checkout.

Schermo portatile da 10", chi dovrebbe acquistarlo?

In questo caso, parliamo di un Car display screen, ideale per chi desidera modernizzare la propria auto senza dover affrontare la complessità e i costi di sostituire l'unità principale. Con il suo schermo da 10 pollici, compatibile sempre con CarPlay e Android Auto wireless, questo dispositivo è perfetto per chi vuole accedere facilmente a musica, navigazione, messaggi e altre app, mantenendo la massima sicurezza durante la guida.

Se siete conducenti attenti alla sicurezza, questo prodotto Ottocast fa dunque al caso vostro. La visualizzazione multipla a schermo diviso vi permette di passare tra CarPlay, Android Auto e le fotocamere anteriore e posteriore, garantendovi un controllo completo durante la guida. Questa caratteristica è utile per chi desidera avere sempre sotto controllo ogni dettaglio, migliorando la sicurezza complessiva.

Per chi apprezza la qualità visiva anche da un prodotto come questo, Ottocast offre uno schermo IPS ad alta risoluzione che illumina ogni viaggio con immagini nitide e brillanti. Questo è vantaggioso per chi passa molto tempo in auto e desidera un'esperienza di guida moderna ed elegante, con uno schermo luminoso e ricco di dettagli.

Si tratta poi di una soluzione ideale per chi possiede un veicolo più vecchio senza Bluetooth integrato. Grazie alla connettività Bluetooth e al trasmettitore FM o audio AUX, potrete infatti riprodurre facilmente musica, podcast o audiolibri direttamente dagli altoparlanti della vostra auto. Questo lo rende l'accessorio perfetto per chi vuole superare i limiti tecnologici dei veicoli meno recenti, rendendo ogni viaggio più piacevole e connesso.

NB: usate il coupon "TOM30" per ottenere lo sconto di 120€ durante il checkout.

