Nel 2025 si venderanno più auto elettriche

Nel 2025 le vendite globali di veicoli elettrici raggiungeranno 15,1 milioni di unità, con una crescita del 29,9% rispetto al 2024. Lo prevede un nuovo rapporto di S&P Global Mobility, che stima un aumento della quota di mercato dal 13,2% al 16,7% a livello mondiale.

Nonostante alcune incertezze legate agli incentivi negli Stati Uniti, gli analisti si aspettano una forte crescita delle auto elettriche in diverse regioni chiave. La Cina manterrà il primato con una quota del 29,7%, seguita dall'Europa occidentale al 20,4% e dagli USA all'11,2%.

Particolarmente significativo l'incremento previsto in India, dove la quota di mercato dei veicoli elettrici dovrebbe più che raddoppiare, raggiungendo il 7,5%. Tuttavia, gli esperti sottolineano che si tratta di proiezioni e che diversi fattori potrebbero influenzare il mercato, come la possibile cessazione degli incentivi federali negli Stati Uniti.

Parallelamente alla crescita dell'elettrico, S&P Global Mobility prevede un leggero calo dello 0,4% nella produzione globale di veicoli leggeri, che si attesterà a 88,7 milioni di unità nel 2025. Mark Fulthorpe, direttore esecutivo delle previsioni globali per i veicoli leggeri di S&P, ha commentato: "nel corso del 2025, il panorama produttivo cambierà radicalmente, con il rallentamento del commercio globale e la probabile comparsa di misure di ritorsione".

Gli analisti evidenziano come l'industria automobilistica si trovi ad affrontare un periodo di transizione e incertezza, tra spinte all'elettrificazione e possibili cambiamenti nelle politiche commerciali globali. La capacità di adattarsi a questo scenario in evoluzione sarà cruciale per il successo dei produttori nei prossimi anni.