Niente panico, se la vostra Tesla "fuma" al Supercharger è normale

Un fenomeno peculiare ha scatenato un po' di preoccupazioni per i nuovi possessori di Tesla che stanno affrontando il loro primo inverno con un'elettrica. Se vi trovate presso un Supercharger Tesla e notate quello che sembra fumo emanato dal vostro veicolo, fate un bel respiro prima di chiamare i servizi di emergenza: potrebbe essere solo vapore.

I modelli più recenti di Tesla sono dotati di pompe di calore, una caratteristica progettata per migliorare l'efficienza a temperature più basse. Se da un lato questa innovazione è un vantaggio per la guida invernale, dall'altro ha inavvertitamente scatenato alcuni spaventi, con proprietari di Tesla che hanno interpretato il vapore innocuo come una situazione potenzialmente pericolosa.

L'aumento delle chiamate di emergenza ha spinto Tesla a rilasciare un annuncio, rassicurando gli utenti che la produzione di vapore è un evento normale in condizioni di clima freddo per i veicoli dotati di pompa di calore. L'avviso sottolinea che il sistema termico può rilasciare vapore inodore in condizioni specifiche, soprattutto durante la ricarica presso un Supercharger a basse temperature.

"Il sistema termico può produrre vapore in determinate condizioni per i veicoli con pompa di calore (per determinare se il veicolo è dotato di pompa di calore, toccare Controlli > Software > Informazioni aggiuntive sul veicolo). Ad esempio, il vapore inodore può fuoriuscire dalla parte anteriore del veicolo durante la ricarica presso un Supercharger a basse temperature. Questo fenomeno è normale e non è motivo di preoccupazione", avverte Tesla.

Un video informativo prodotto dai soccorritori di emergenza nel Regno Unito chiarisce ulteriormente la distinzione tra vapore innocuo e fumo potenzialmente pericoloso, aiutando gli utenti a prendere decisioni informate senza farsi prendere dal panico.

La spiegazione scientifica di questa situazione risiede nella formazione di ghiaccio sul condensatore. Nel pre-riscaldamento del pacco batterie a 42 gradi Celsius, il ghiaccio può sciogliersi e produrre vapore che può sembrare fumo che esce dal cofano.

Sebbene la vista del vapore possa allarmare i meno esperti, è fondamentale capire che, in questo caso, le apparenze possono ingannare. Il processo è del tutto innocuo e fa parte del normale funzionamento del veicolo elettrico.

Quindi, la prossima volta che vi troverete presso un Supercharger Tesla e assisterete a quello che sembra essere fumo che sale dal vostro veicolo, ricordate: probabilmente si tratta solo di vapore e non c'è motivo di preoccuparsi.