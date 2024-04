La nuova stazione Supercharger in Florida sarà la più grande al mondo

I progetti per una nuova stazione di ricarica Supercharger di Tesla - ora aperta anche ai proprietari di veicoli elettrici Rivian e Ford - hanno rivelato che il produttore automobilistico sta pianificando di costruire la sua più grande stazione fino a oggi, e sarà ubicata in Florida.

Secondo i piani del sito, resi noti dall'utente di X @MarcoRP, la stazione Supercharger avrà oltre 200 postazioni. Il progetto preliminare mostra 160 postazioni di ricarica Supercharger e 40 postazioni autonome, con otto postazioni pull-through per i rimorchi.

Le bozze indicano che la GPD Group Inc. si occuperà della gestione della costruzione del progetto. L'utente che ha realizzato il post su X ha anche comunicato a Teslarati che la costruzione procederà in modo graduale, con le postazioni che verranno aperte parzialmente in tre fasi.

I piani sono ancora preliminari, ma una delle domande sollevate riguarda se i Supercharger saranno di tipo V3 o il più aggiornato V4. La risposta per il momento è ancora incerta, tuttavia è da notare che i Supercharger V4 dotati di Magic Dock e lettore di carte di credito sono già stati avvistati negli Stati Uniti.

Con 200 postazioni previste, la presunta posizione in Florida diventerà sicuramente la più grande stazione Supercharger del mondo. Tuttavia, al momento non detiene tale primato, giacché questo appartiene alla stazione EV Shell Recharge Shenzhen Airport, che conta 258 postazioni.

Oltre alla stazione Supercharger della Florida Turnpike, attualmente è in corso la costruzione di un ristorante e un drive-in movie Supercharger in California, mentre si è anche parlato di piani per una stazione Supercharger con 164 postazioni in California nel mese di febbraio.