Tesla contro chi occupa le colonnine, il sovrapprezzo è enorme

Tesla ha annunciato ufficialmente l'imminente introduzione di tasse di congestione presso le stazioni di ricarica ad alto traffico negli Stati Uniti; la casa automobilistica completamente elettrica ha avviato il controverso lancio di "tasse di congestione" pari a 1 dollaro al minuto presso specifici Supercharger, con l'obiettivo di scoraggiare la ricarica completa dei veicoli. Tale misura mira a ottimizzare l'utilizzo della rete Supercharger in aree ad alto traffico o durante periodi di intensa circolazione, garantendo tempi di attesa minimi.

Le tasse di congestione sostituiranno le precedenti tasse di inattività in alcune stazioni di sovralimentazione. Una volta che un veicolo raggiunge un determinato stato di carica (SoC), le nuove tasse entreranno in vigore, aumentando i costi di ricarica e spingendo i proprietari a interrompere la ricarica o affrontare costi più elevati.

Tesla ha dichiarato che la tariffa di congestione sarà di 1 dollaro al minuto e si attiverà quando il veicolo raggiunge il 90% di SoC. Attualmente, viene addebitata una tariffa di inattività di 0,50 dollari al minuto al raggiungimento del SoC desiderato o del 100%, con una duplicazione della tariffa se tutte le postazioni sono occupate. Con l'introduzione delle nuove tariffe di congestione, le tariffe di inattività saranno eliminate, sostituite da una tariffa di 1 dollaro al minuto per ogni minuto di collegamento oltre il 90%, compresi i periodi di inattività.

Il sistema di avviso dell'app Tesla informerà i conducenti quando il veicolo raggiunge il livello di carica desiderato o completa la ricarica, con le tasse di congestione che si accumuleranno durante il periodo in cui la stazione è piena fino a quando il veicolo non verrà spostato. Tesla specifica che non esiste un limite massimo per l'importo delle tariffe di inattività o di congestione.

Al momento, queste tariffe saranno applicate solo in "alcune" stazioni di Supercarica negli Stati Uniti. Tesla afferma che se una stazione è occupata, le tariffe di congestione saranno applicate automaticamente, anche se ci sono stalli disponibili. Le tariffe di congestione saranno applicate anche ai proprietari di veicoli con accesso gratuito a Supercharger a vita, ma solo dopo la conclusione della ricarica. Non è chiaro se SoC o tariffe varieranno in base alla posizione, ma Tesla assicura che le informazioni sulle tariffe di congestione saranno visualizzate sullo schermo del veicolo durante la selezione di un Supercharger, potenzialmente lasciando spazio a future modifiche.