Nikola 3, avviata la produzione del camion elettrico con la batteria da 753 kWh

IVECO e Nikola Corporation hanno inaugurato in Germania, a Ulm, il nuovo impianto dove sarà costruito il prossimo camion elettrico Nikola 3 frutto della sinergia tra le due società. La produzione è attesa per fine anno, in linea con le tempistiche previste, e le consegne ai clienti americani sono in programma per il prossimo 2022.

La joint venture tra le due aziende inizia a dare i primi frutti, nonostante le difficoltà iniziali di natura finanziaria e non. Progettato sulla piattaforma modulare IVECO S-WAY, in grado di ospitare propulsori elettrici e endotermici, beneficia di un assale elettrico co-progettato e prodotto da FPT Industrial; stando a quanto riportato sul sito di Nikola, il camion vanta un powertrain da 480 kW, circa 645 cavalli, alimentato da una batteria da 753 kWh, caricabile in corrente continua a 240 kW. L’autonomia stimata è di 560 km.

Poche le informazioni tecniche a disposizione, precedenti indiscrezioni suggerivano la presenza di varianti 4×2 o 6×2, dunque a due o tre assi di cui solo uno trattivo; anche se gli ingegneri non escludono l’arrivo un domani di soluzioni semi- o integrali complete. Mentre la velocità massima è stimata a 120 km/h, con una salita con pendenza del 6% può raggiungere (da fermo) i 53 km/h.

La fabbrica in cui sarà costruito il camion elettrico si estende su una superfice di 50.000 metri quadri, di cui 25.000 coperti. A pieno regime la capacità produttiva arriverà a 1.000 unità all’anno e si prevede un progressivo aumento produttivo nel corso dei prossimi anni; il sito nasce per minimizzare l’impatto ambientale e azzerare gli sprechi energetici e di materie prime, gli incidenti e i guasti. Inoltre, l’organizzazione sarà totalmente “just in time” con il fine di ridurre a zero anche l’approvvigionamento di materiali e componenti, oltre alla digitalizzazione completa eliminando, ad esempio, i documenti cartacei.

In occasione dell’inaugurazione dell’impianto di produzione, le due aziende hanno annunciato un accordo di collaborazione per i test e la successiva adozione di veicoli elettrici per applicazioni pesanti.