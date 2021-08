Volta Trucks, iniziano i test sul primo camion elettrico

La startup svedese Volta Trucks ha annunciato l’inizio dei test per Volta Zero, il primo modello di camion da 16 tonnellate completamente elettrico. Le prove si stanno svolgendo nel Regno Unito, con il prototipo che vedete nella foto sottostante. Com’è naturale, l’aspetto “smontato” del veicolo è dovuto al fatto che si provano varie configurazioni, iniziando dal massimo carico trasportabile (in rapporto alle batterie utilizzate). La versione definitiva sarà molto più simile a un camion tradizionale ma con alcune importanti novità.

L’assenza del motore termico, ad esempio, ha permesso di rivedere la cabina spostando il guidatore più in basso e in posizione centrale. Insieme alla vetratura avvolgente, permetterà una visione completa dell’anteriore e quindi una maggiore semplicità nell’esecuzione di molte manovre. Questo perché la linea Volta Zero è pensata principalmente per il trasporto nei grandi centri urbani, dove traffico e imprevisti sono all’ordine del giorno. Parlando di Svezia, naturalmente gran parte dei test saranno dedicati alla resistenza (delle batterie soprattutto) ai climi freddi. Ma l’obiettivo di Volta Trucks è realizzare un veicolo adatto a tutte le condizioni climatiche e infatti il prototipo si sposterà prossimamente nel Sud Europa.

Mentre rivali più celebri come il noto Semi targato Tesla impiegano anni per presentarsi sulle strade, piccole realtà come questa dimostrano un’iniziativa e risorse invidiabili. Volta Trucks ha impiegato solo otto mesi dalla progettazione alla costruzione del primo veicolo funzionante, mentre il modello completo è atteso verso la fine del prossimo anno. Già sulla versione di test sono montate batterie e componentistica dirette alla versione finale, con le specifiche già annunciate in precedenza.

Tra queste, ricordiamo i 200 chilometri di autonomia e la velocità massima di 90 Km l’ora. Visto che effettuerà soprattutto percorsi brevi tra centri urbani, l’autonomia non dovrebbe essere un grosso problema, se la ricarica sarà abbastanza veloce. Da notare che Volta Trucks, prima del lancio definitivo, avvierà un programma per i futuri clienti basato su flotte di camion “test”. In questo modo, potranno decidere se e come integrare il nuovo mezzo elettrico nella loro flotta ed eventualmente modificare alcune specifiche.