Questo trattore elettrico ha autonomia infinita, tutto merito del battery swap

Firstgreen Industries ha presentato il suo rivoluzionario trattore Elise CBL, proclamandolo come la prima minipala elettrica al mondo senza cabina e completamente azionata a distanza. Questa innovativa macchina è stata ideata per eliminare i rischi associati al lavoro in ambienti pericolosi, come demolizioni di edifici contenenti amianto, ospedali con rischi biologici e radiazioni, offrendo al contempo un'alternativa ecologica senza emissioni nocive.

Il design di Elise CBL, sviluppato da Firstgreen Industries, è focalizzato sulla gestione remota, riducendo così al minimo il pericolo di lesioni per gli operatori e l'esposizione a materiali dannosi. Questa minipala elettrica è particolarmente adatta per operazioni in ambienti ad alto rischio, dove la sicurezza degli operatori è una priorità.

Elise CBL è alimentata da batterie al piombo-acido da 240 Ah o 400 Ah, o da batterie agli ioni di litio da 300 Ah o 420 Ah. Queste alimentano tre motori elettrici indipendenti, due per la trasmissione e uno per l'impianto idraulico. La possibilità di scelta consente una personalizzazione in base alle esigenze specifiche di ogni operazione.

Il processo di ricarica dell'Elise è rapido, richiedendo circa 3 ore con batterie agli ioni di litio; tuttavia, la soluzione innovativa di cambio batteria consente di passare da zero al 100% in meno di cinque minuti.

La programmazione dell'Elise CBL può avvenire tramite un display montato su supporto rigido o attraverso un'applicazione iOS o Android. Gli operatori hanno una chiara linea visiva fino a 50 metri di distanza, garantendo un controllo sicuro e remoto della macchina. Firstgreen prevede anche l'introduzione della teleoperazione tramite 5G nel secondo trimestre, facilitando il controllo da parte di intelligenze artificiali durante eventuali situazioni di emergenza.