Nilox, in arrivo 8 nuove eBike

Negli ultimi anni il brand Nilox ha avuto una crescita davvero incredibile, grazie alla sua capacità di portare sul mercato soluzioni di mobilità elettrica molto interessanti, come monopattini ed eBike; oggi Nilox presenta ben 8 nuovi modelli di eBike, così da soddisfare tutte le esigenze dei propri clienti.

Il modello J1 Plus ricorda molto la mitica Graziella, ma in questo caso la nuova Nilox è dotata di un motore elettrico brushless da 250W di potenza, grazie al quale è in grado di raggiungere i 25 km/h di velocità massima. Il telaio è pieghevole, e la capacità di carico è di tutto rispetto, grazie al portapacchi posteriore e al cestino anteriore; ruote da 20” e luci a LED davanti e dietro completano una dotazione adatta agli spostamenti cittadini quotidiani. La batteria installata è da 7,5 Ah, si ricarica in appena 4 ore e offre fino a 50 km di autonomia. Nilox J1 Plus arriverà sul mercato nel 2022 al prezzo consigliato di 699,95 €.

La nuova J3 Plus rappresenta l’ultima evoluzione della fatbike a pedalata assistita: Nilox ha montato ruote da 20” x 4”, un cambio Shimano a 7 marce e freni a disco, oltre al motore brushless da 250W di potenza e alla batteria da 12,8 Ah sufficiente a percorrere 70 km di strada. La dotazione della J3 Plus è ricchissima: display LCD sul manubrio, luci a LED, design aggressivo, tutto quello che serve per viversi al meglio un’avventura in bicicletta. Il prezzo consigliato per la J3 Plus è di 1199,95 €, con rilascio atteso nel 2022.

Passiamo poi alla J4 Plus, anch’essa dotata di gomme “fat” e di doppio freno a disco, ma in questo caso l’anteriore è dotato di forcella per ammortizzare gli urti e rendere l’utilizzo più confortevole. Il resto della dotazione è molto simile a quanto visto sulla J3: luci a LED, cambio Shimano a 7 velocità, motore da 250W, display LCD e batteria in grado di assicurare fino a 70km di strada, ricaricabile al 100% in 6 ore. Il prezzo sale ancora rispetto alla J3: la J4 Plus arriva a 1399,95 €.

Per chi volesse uno stile più classico, Nilox ha progettato la nuova J5 Plus: classica bici da città con telaio basso e ruote alte, e portapacchi che svolge anche la funzione di alloggiamento per la batteria removibile da 9.6 Ah. La nuova J5 Plus è spinta da un motore Bafang da 250W di potenza, con il quale si raggiungono facilmente i 25 km/h anche grazie al cambio Shimano a 7 rapporti. Il confort di utilizzo è assicurato grazie alla forcella ammortizzata all’anteriore, mentre la frenata sarà sempre potente e precisa grazie ai freni a disco. Nilox J5 Plus è attesa a partire da dicembre, al prezzo di 899,95 €.

Nilox X6 Plus è la nuova mountain bike a pedalata assistita in grado di portarvi su qualunque terreno: Nilox ha dotato questa bicicletta di pneumatici da 27,5 pollici e di una batteria da 12,8Ah. Il motore Bafang presente, da 250W di potenza, è sufficiente per offrire affidabilità e grande divertimento, per un massimo di 90 km di autonomia con una sola carica. Forcella ammortizzata, freni a disco TEKTRO, cambio Shimano a 21 velocità e display LCD sul manubrio completano un pacchetto già molto ricco. Nilox X6 Plus è in arrivo a dicembre, a 1099,95 €.

X7 Plus e X7 f sono eBike da fuoristrada pensati per lui e per lei: entrambi i modelli sono dotati di una batteria in grado di offrire circa 80 km di autonomia con una sola carica, e di un motore da 250W di potenza per raggiungere agilmente i 25 km/h di velocità massima. Il cambio è Shimano in entrambi i casi, ma sulla versione Plus arriva a 21 rapporti. Le dimensioni variano leggermente tra i due modelli, con la versione “f” che si affida a ruote da 26”, mentre la versione Plus si spinge fino a 27,5 “. Le nuove Nilox X7 Plus e X7 f saranno disponibili al prezzo di 1199,95 €, con la versione “f” in arrivo a dicembre, mentre la Plus arriverà nel 2022.

Troviamo infine la X8 Plus, una bici in grado di combinare tutte le soluzioni tecniche e di comfort trovate sugli altri modelli: gomme fat da 20 pollici, doppio freno a disco e batteria removibile da 13 Ah, sufficiente a percorrere circa 70km. Il cambio è sempre Shimano, a 7 rapporti, e il motore da 250W anche questa volta permette di spingere la e-bike fino a 25 km/h di velocità. Completano la dotazione le sospensioni anteriori, le luci a LED e il display LCD. Il prezzo consigliato per la Nilox X8 Plus, in arrivo all’inizio del 2022, è di 999,95 €.

Si completa così la gamma di eBike che Nilox ha previsto per il 2022, con soluzioni adatte a tutte le esigenze.