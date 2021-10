Monopattini elettrici, nuovi obblighi assicurativi in arrivo?

La sicurezza relativa alla micro mobilità elettrica è un argomento di cui si discute da diverso tempo e, purtroppo, non è raro leggere di incidenti anche mortali a riguardo. Monopattini, hoverboard, monowheel elettrici si sono diffusi rapidamente soprattutto nelle grandi città e complice un utilizzo indisciplinato ci si è interrogati più volte su un’eventuale stretta di vite. In più occasioni abbiamo riportato le proposte di Legge di più partiti e ora, a distanza di mesi, potrebbe arrivare la nuova normativa.

Come suggerisce ASAPS (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale), da domani 19 ottobre e sino a giovedì 21 ottobre, le Commissioni IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei Deputati inizieranno a votare i 434 emendamenti al DL Infrastrutture.

Stando a quanto riportato, tra le modifiche che potranno essere introdotte ci sarebbe l’obbligo di assicurazione, introduzione della targa e del casco per tutti, maggiorenni inclusi. Importanti novità anche per le società di noleggio, piuttosto diffuse nelle grandi città come Milano, che dovranno identificare delle zone dedicate per la sosta dei monopattini così da non ritrovarli più parcheggiati su marciapiedi, attraversamenti, posteggi auto/moto e via discorrendo. Potrebbe inoltre diminuire la velocità massima consentita per questi mezzi, fino a 20 km/h, e ci sono poi proposte riguardanti la confisca del mezzo qualora venisse modificato per maggiori prestazioni.

Le proposte a riguardo sono davvero tante e dopo numerose discussioni potrebbe arrivare la soluzione; oltre ai monopattini elettrici, il Governo voterà anche nuove regole relative al divieto di fumare in auto e all’utilizzo del cellulare al volante.