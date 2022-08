La casa cinese NIO si sta ritagliando uno spazio di primo piano nel settore delle auto elettriche, grazie a una gamma articolata e sempre più completa oltre che all’interessante servizio di swap delle batterie, in arrivo anche in Europa (con la creazione di uno stabilimento di produzione ad hoc che realizzerà e stazioni per lo scambio da dislocare sul territorio europeo).

Gli obiettivi di NIO non si fermano qui. La casa cinese intende diventare sempre più un riferimento del mercato delle auto elettriche e per raggiungere quest’obiettivo ha intenzione di espandere il suo raggio d’azione. NIO punterà sulla fascia bassa e lo farà proponendo auto elettriche da 15-30 mila euro. Per raggiungere quest’obiettivo, essenziale per aumentare i volumi di vendita, NIO darà vita ad un nuovo brand.

Il progetto in questione, denominato Project Firefly, porterà alla nascita di un brand collegato alla casa madre ma in grado di operare in completa autonomia, con un team di ricerca e sviluppo interno a cui sarà affidato il compito di trovare le soluzioni per creare auto elettriche economiche e complete. Le auto del sub brand di NIO dovrebbero supportare il sistema di swap delle batterie che permette di offrire agli automobilisti la possibilità di sostituire la batteria invece che ricaricarla, con un notevole risparmio di tempo e, probabilmente, anche di denaro.

L’azienda ha obiettivi molto ambiziosi. Entro la fine dell’anno, ad esempio, NIO lancerà la prima batteria allo stato solido in grado di offrire ai suoi veicoli la possibilità di arrivare ad un’autonomia superiore ai 1000 chilometri con una singola carica. Con la nascita del sub brand, inoltre, la casa cinese dovrebbe registrare un’ulteriore crescita significativa. Maggiori dettagli sul progetto arriveranno nel corso delle prossime settimane.