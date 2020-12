Nissan Leaf celebra 10 anni di mobilità elettrica

Nissan celebra il decimo anniversario della Leaf, congiuntamente al grande record di oltre 500.000 vetture consegnate dalla prima introduzione del modello. Un numero decisamente importante per la vettura elettrica della Casa giapponese che raggiunge un grande successo nei più grandi mercati automobilistici. Negli Stati Uniti ha ottenuto un numero di circa 148.000 unità vendute.

Inevitabilmente, Nissan Leaf si mostra come il primo veicolo completamente elettrico che ha contribuito ad uno sviluppo e ad crescita esponenziale del mercato della mobilità a zero emissioni. Con l’entrata sul mercato nel lontano 2010 la vettura risponde inevitabilmente alle richieste da parte dei clienti con tecnologie e prestazioni sempre più all’avanguardia.

Nel segnare questi traguardi, vogliamo innanzitutto esprimere il nostro apprezzamento a tutti i clienti che hanno intrapreso questo elettrizzante viaggio con noi, ha affermato Makoto Uchida, Presidente e CEO di Nissan. Passando alla mobilità elettrica, i clienti di tutto il mondo ci hanno avvicinato tutti a una società più sostenibile e resiliente.

I grandi numeri sono la conferma della presenza della vettura in moltissimi mercati: non a caso, la Nissan Leaf è venduta in 59 mercati di tutto il mondo. Tuttavia, la capacità della batteria, le prestazioni e l’efficienza raggiunte in seguito a continue ottimizzazioni hanno portato l’auto ad essere decisamente versatile, e dunque in grado di soddisfare esigenze e stili di vita di moltissimi clienti.

Obiettivo: riduzione emissioni co2

La casa automobilistica Nissan ha effettuato una stima relativa alla vettura, dichiarando che i proprietari hanno guidato le loro auto per 16 miliardi di chilometri in tutto il mondo, impedendo a più di 2,5 miliardi di chilogrammi di emissioni di CO2 di entrare nell’atmosfera.

Nissan non avrebbe potuto raggiungere questo traguardo senza il grande contributo in questi 10 anni dai nostri dipendenti in tutto il mondo e dai nostri stimati fornitori e concessionari. Insieme, stiamo lavorando per ampliare le opzioni per l’adozione di veicoli elettrici e veicoli elettrici in modo che più persone possano godere dei vantaggi della guida elettrica.

Non a caso la casa automobilistica sta investendo per ottimizzare le proprie tecnologie e proseguire la corsa all’elettrificazione. Prevede difatti di vendere 1 milione di veicoli elettrificati ogni anno entro il 2023, inclusi veicoli elettrici e veicoli con propulsori elettrificati e-POWER.