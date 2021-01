Nissan, smart working in mezzo alla natura con l’NV350 Office Pod Concept

Stanchi di dover lavorare da casa? La casa automobilistica Nissan ha pensato ad una soluzione unica e innovativa. NV350 Office Pod Concept è l’inedito prototipo che nasce dall’idea di consentire ai professionisti di lavorare nei loro luoghi preferiti, portando lo smart working all’aria aperta e con tanti servizi a disposizione.

La pandemia da Covid-19 ha inevitabilmente portato a innumerevoli cambiamenti nel corso dell’ultimo anno. La necessità di ridurre gli spostamenti, con il chiaro obiettivo di contrastare la diffusione del virus, ha costretto tantissimi a nuove modalità di lavoro da remoto. Seppur lo smart working abbia permesso di continuare a lavorare tranquillamente da casa, sono mancate molte delle dinamiche sociali. Al fine di combattere molti degli squilibri emozionali che hanno colpito in particolare giovani e coloro i quali hanno lavorato in smart working, anche la casa automobilistica Nissan ha deciso di intervenire creando un esclusivo concept dal design davvero unico.

Il Nissan NV350 Office Pod Concept, presentato virtualmente al Salone di Tokyo è basato sull’NV350 Caravan. L’idea della casa automobilistica è stata dunque quella di realizzare una sorta di Van dando la possibilità di lavorare tranquillamente da qualsiasi luogo grazie all’implementazione di interni esclusivi. Non a caso, il veicolo dispone di una vera e propria postazione con una scrivania da ufficio.

Quando stare seduti all’interno diventerà noioso, la piccola “zona ufficio” può essere controllata tramite il proprio smartphone, cosicché tramite alcuni comandi sarà possibile farla scorrere fuori dalla parte posteriore del veicolo ed avere a disposizione uno spazio più ampio e all’aria aperta.

Non manca inevitabilmente la cura nei dettagli stilistici: non passa inosservata l’implementazione della sedia Herman Miller ed un esclusivo design sotto al pavimento. Inoltre, non poca l’attenzione posta nella progettazione di una zona relax accessibile dall’interno del furgone, necessaria per una pausa da lavoro, grazie all’esclusivo terrazzo sul tetto dotato di lettino e ombrellone. Pausa che può essere accompagnata da un caffè vista la dotazione di un inverter DC/AC che permette di collegare una macchina da caffè sul veicolo.