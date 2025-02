Non sappiamo più fare auto originali?

Non c'è dubbio che la scuola italiana abbia storicamente rappresentato un punto di riferimento mondiale nel design automobilistico. Nomi come Bruno Sacco, Giorgetto Giugiaro, Pininfarina e Walter Da Silva non hanno solo plasmato la forma delle automobili, ma hanno contribuito a costruire l'identità stessa dei marchi. Le loro intuizioni hanno spesso rivoluzionato il settore: si pensi a Giugiaro e la Volkswagen Golf, o alle Mercedes disegnate da Sacco, che sono diventate un riferimento per generazioni di appassionati. Quel "tocco" di genio creativo che partiva dall'Italia per raccogliere consensi in tutta Europa sembrava inarrestabile.

La "crisi" della creatività

Oggi, tuttavia, il panorama è profondamente cambiato. Di fronte alle sfide del mercato, l'industria italiana ha scelto una strategia difensiva: rilanciare modelli storici come Fiat 500, Fiat Tipo, Alfa Romeo Giulia e Lancia Ypsilon. Questa "operazione nostalgia" presenta rischi significativi che vanno oltre il mero aspetto commerciale. Esclude innanzitutto le nuove generazioni, che non hanno un legame emotivo con i modelli storici. Limita inoltre l'appeal geografico dei brand, riducendo la capacità di attrarre consumatori internazionali. Ma il rischio più grande è l'erosione progressiva della capacità di innovazione, pietra angolare del design italiano.

Questa tendenza non riguarda solo l'Italia: la scuola tedesca, da sempre pragmatica e razionale, sembra aver smarrito l'audacia stilistica che ha caratterizzato modelli come la prima Audi TT o la BMW Serie 6 E24. Anche il design giapponese, che con Toyota e Honda ha spesso osato soluzioni ardite, sembra oggi concentrarsi più sulla funzionalità che sulla creatività pura. Tuttavia, in alcuni Paesi come la Corea del Sud, stiamo assistendo a un vero e proprio exploit del design, con Hyundai e Kia che riescono a coniugare innovazione estetica e soluzioni tecniche avanzate.

Le opportunità della transizione verso l'elettrico

La transizione verso l'elettrico non deve essere interpretata come un rifugio nel passato, ma come un'opportunità di rigenerazione creativa. Lo dimostra il caso di Jeep Avenger, progettato a Torino da Daniele Calonaci: un modello completamente nuovo, che unisce tecnologia, design e visione prospettica. Ma ci sono altri segnali incoraggianti: la nuova Maserati GranTurismo, pur restando fedele alla sua identità, mostra un'evoluzione stilistica che guarda al futuro. Anche l'Alfa Romeo Tonale rappresenta un tentativo di reinterpretare i codici stilistici del marchio con un linguaggio moderno.

Per rilanciare la leadership creativa italiana nel design automobilistico, è necessario un approccio che coniughi coraggio e tradizione. Serve la volontà di immaginare nuove forme e concetti, utilizzando la memoria storica come stimolo e non come limite. Bisogna sviluppare un linguaggio di design che parli alle nuove generazioni, investendo nei talenti giovani e innovativi che possono raccogliere l'eredità dei maestri del passato. Designer affermati come Flavio Manzoni (Ferrari) e Klaus Busse (Maserati, Alfa Romeo) dimostrano che l'Italia possiede ancora menti brillanti pronte a innovare, ma devono essere supportate con investimenti e una visione a lungo termine.

Un futuro da (ri)costruire

La scuola italiana di design automobilistico resta un riferimento mondiale. Tuttavia, per mantenere questa leadership, è cruciale trasformare la nostalgia in energia propulsiva. La vera sfida non è replicare il passato, ma utilizzarlo come piattaforma per immaginare nuove mobilità. La tradizione va onorata, ma non può diventare un vincolo. Serve coraggio per progettare automobili che non solo ricordino un'eredità gloriosa, ma che la proiettino nel futuro.

L'automobile del domani non sarà un ricordo, ma un sogno ancora da realizzare. Un sogno che affonda le radici nella ricchezza della tradizione italiana, ma guarda con decisione e immaginazione verso orizzonti ancora inesplorati.