Nuova Citroen C3 (benzina) a 49 euro al mese per tutto giugno, con gli incentivi

La nuova Citroen C3 ibrida rappresenta un importante passo avanti per il marchio francese nel segmento delle auto compatte, combinando stile, comfort e tecnologia ibrida.

La Citroen C3 ibrida di nuova generazione si distingue per un design esterno moderno. Il frontale è caratterizzato da una griglia ampia e prominente, affiancata da fari a LED sottili e ben integrati, che conferiscono all'auto un aspetto dinamico e contemporaneo. La carrozzeria è disponibile in una vasta gamma di colori, con numerose possibilità di personalizzazione, incluse diverse combinazioni cromatiche per il tetto, che aggiungono un tocco di originalità.

All'interno, la Citroen C3 ibrida offre un abitacolo spazioso e confortevole, progettato per garantire un'esperienza di guida piacevole. Il cruscotto è intuitivo e dotato delle più recenti tecnologie, tra cui un sistema di infotainment con schermo touch, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, e un sistema di navigazione integrato.

La casa automobilistica offre la possibilità di guidare la nuova C3 con un canone mensile accessibile a partire da soli 49 euro, seppur con un considerevole anticipo richiesto.

Attraverso il leasing offerto da Stellantis Financial Services, il canone mensile per la C3 versione "You" è fissato a 49 euro al mese. Le condizioni del leasing prevedono una durata di 36 mesi, con un anticipo iniziale di 3.336 euro seguito da 35 canoni mensili. Il limite chilometrico è stabilito a 30.000 km, con un sovrapprezzo di 0,01 euro per chilometro aggiuntivo in caso di restituzione del veicolo al termine del contratto.

Dettagli finanziamento: