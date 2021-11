Nuova generazione della MINI: debutto nel 2023, anche in versione elettrica

Finalmente, è possibile dare una prima occhiata alla nuova generazione della MINI a tre porte, il cui debutto è previsto durante il 2023. Il costruttore inglese, ha infatti svelato alcuni immagini che, però, mostrano solamente alcuni aspetti del prototipo. Dunque, nonostante le foto della nuova versione elettrica della MINI appaiono camuffate, è possibile percepire che, sia le linee che le proporzioni, andranno a riprendere quelle del modello ora in circolazione. Tuttavia, quasi certamente, saranno apportati cambiamenti a livello del design che andranno ad interessare la parte frontale del veicolo, senza però stravolgerne l’aspetto. Infatti, è molto importante per la casa MINI mantenere lo stile che da sempre contraddistingue il marchio.

Almeno sino ad ora, non sono stati svelati dettagli o informazioni inerenti agli interni della nuova MINI, anche se ci si aspetta che la casa costruttrice inglese intervenga con alcune novità, principalmente a livello della tecnologia. Infatti, scrutando molto attentamente le immagini divulgate, è possibile notare che gli interni dovrebbero essere caratterizzati dalla presenza di un display – installato sulla parte centrale, in alto – dedicato all’infotainment. Tuttavia, per saperne di più a riguardo, sarà necessario attendere le notizie ufficiali da parte del costruttore inglese.

Sembra non essere escluso, inoltre, che la MINI di nuova generazione possa essere disponibile anche in versione a 5 porte. Così come, anche se ancora manca l’ufficialità, potrebbe esserci una versione cabrio. Inoltre, gli appassionati, avrebbero sicuramente piacere ad assistere al debutto della nuova variante sportiva John Cooper Works, provvista di motore endotermico che potrebbe chiudere il cerchio dei veicoli del marchio con questa motorizzazione poiché – è bene ricordare – che dal 2030 MINI lancerà sul mercato solamente modelli elettrici. Anche se nulla è ancora confermato, non mancherà la versione più sportiva con propulsore elettrico. In ogni caso, sembrerebbe che la MINI elettrica mostrata nelle immagini, sarà equipaggiata da una batteria con più capacità, motivo per il quale dovrebbe garantire una maggiore autonomia.