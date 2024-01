Nuova Hyundai Bayon 2024, ora con un design stile Kona

Svelata solo qualche anno fa, più precisamente nel 2021, Hyundai Bayon (qui la nostra prova) si sottopone già a un restyling con le prime consegne previste tra maggio e giugno. Questa crossover compatta della casa coreana si aggiorna nel design e nei contenuti, introducendo nuovi sistemi di sicurezza e connettività, pur mantenendo la sua praticità distintiva.

Il restyling prevede una nuova barra a LED (in stile Kona) che connette le luci diurne anteriori, anch'esse a LED. Il fascione anteriore è stato reso più grintoso, con un look che le conferisce più carattere e distintività. Nella parte posteriore, i gruppi ottici cercano di enfatizzare il dinamismo, mentre il paraurti sottolinea la natura avventurosa del modello. La gamma di colori è estesa, con la possibilità di abbinare il tetto nero a contrasto.

Il sistema multimediale e la strumentazione digitale sono stati potenziati e ora offrono la connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto. Oltre alle due porte USB-C per la ricarica, la Bayon offre un caricatore wireless e una porta USB-A per il trasferimento dati. L'abitacolo, progettato per massimizzare il comfort, presenta luci a LED e un'illuminazione ambientale anteriore multicolore personalizzabile.

Bayon migliora anche sotto al profilo della sicurezza, con funzioni come il Lane Following Assist per il mantenimento nella corsia e il Forward Collision-Avoidance Assist per avvisare e, se necessario, frenare per evitare collisioni. Il Navigation-Based Smart Cruise Control regola autonomamente la velocità in autostrada o superstrada basandosi sui dati del navigatore. Impreziosito anche il sistema eCall di seconda generazione, ideato sulla rete 4G, che attiva automaticamente i soccorsi in caso di incidente con attivazione degli airbag.

Non ci sono cambiamenti nei motori, che rimangono quelli già presenti sul modello attuale. La gamma include un motore a benzina 4 cilindri da 1,2 litri con 84 CV e 120 Nm di coppia, e un motore mild hybrid a 3 cilindri da 1,0 litri con 100 CV e 175 Nm. Il motore a 4 cilindri è anche disponibile con alimentazione a GPL, con una potenza di 81 CV e coppia di 109 Nm (e una percorrenza da record!).

Nessuna indiscrezione sul prezzo anche se è prevedibile un piccolo livellamento a fronte di tutti i nuovi contenuti.