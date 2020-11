Nuova Hyundai i20: anteprima, prezzi in Italia da 16.950 euro

Hyundai ha seguito nel corso degli ultimi anni un processo che le ha permesso di avvicinarsi alla migliore concorrenza europea. Ambizione, coraggio e investimenti hanno permesso al marchio coreano di proporre prodotti di grande valore, sia dal punto di vista stilistico che di contenuti e dinamica di guida. Come la nuova i20: un’evoluzione di stile e tecnologia che conferma la direzione intrapresa da Hyundai.

Un veicolo completo che alla grande audacia estetica aggiunge una gamma motori sicuramente valida, una dotazione tecnologica al passo con i tempi e un prezzo decisamente competitivo. In Italia il listino parte da 16.950 euro. Il progetto Hyundai non si ferma solo alla concretezza, ma punta anche a conquistare i clienti più esigenti, alla ricerca di un’automobile senza compromessi; in questo senso, l’arrivo di una specifica versione N potrà fare la differenza.

Gamma motori completa

Hyundai vuole che i20 risponda alle esigenze di una vasta clientela. Al momento del lancio, la gamma motori comprende due soluzioni: un benzina 1.2 litri aspirato quattro cilindri da 84 Cv e 117 Nm di coppia massima abbinato al cambio manuale; un 1.0 litri tre cilindri con sistema mild hybrid a 48 Volt con potenza di 100 Cv e 175 NM. Di serie è previsto il cambio manuale iMT mentre in opzione si può equipaggiare l’auto con l’automatico DCT.

A partire dal 2021, il propulsore 1.0 litri sarà disponibile anche nella versione da 100 Cv. Sempre entro il prossimo anno, il listino sarà completato dalla versione N: non un semplice aggiornamento estetico, ma un vero e proprio modello ad alte prestazioni. Sotto il cofano il motore 1.6 litri turbo benzina da 204 Cv e 275 Nm di coppia massima. Le prestazioni sono notevoli: accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi per una velocità massima di 230 km/h.

ConnectLine, Bose e N Line

Anche per quanto riguarda gli allestimenti, Hyundai propone un’offerta che permette di soddisfare i propri gusti anche da un punto di vista estetico. Al momento del lancio, le versioni proposte saranno due: ConnectLine e Bose. La prima equipaggia i20 con il sistema di sicurezza eCall, il pacchetto di Adas Smartsense, cerchi di lega da 16″, luci diurne a Led, specchietti elettrici, climatizzatore manuale, strumentazione digitale con schermo da 10,25″, infotainment BlueLink con display da 8″ completo di retrocamera, sensore luci e pioggia, sensori di parcheggio posteriori, volante rivestito di pelle e la ricarica wireless per lo smartphone.

L’allestimento Bose aggiunge l’impianto audio Premium Sound con woofer; infotainment con display da 10,25″; cerchi da 17″; finiture interne bicolore. Tra le possibilità di personalizzazione, le tinte metallizzate e bicolore, e i sensori di parcheggio anteriori. A partire dal 2021 al listino si aggiungerà l’allestimento N Line: soluzioni specifiche per l’aerodinamica, assetto e finiture offrono un’immagine ancora più accattivante e dinamica.

Hyundai i20: prezzi

Qui i prezzi della nuova Hyundai i20 in base alla motorizzazione e all’allestimento scelto.