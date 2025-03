Nuova Jeep Compass: svelate le prime immagini da Melfi

Articolo 2 di 5

Jeep si affaccia sull'ibrido plug-in con Renegade e Compass

Il marchio Jeep proviene da un record di vendita mondiale del 2018 eccezionale, e per questo non poteva non mostrare un'evoluzione degna delle aspettative. Per questo motivo Jeep a Ginevra ha finalmente rivelato i nuovi modelli con tecnologia ibrida plug-in (PHEV). Jeep Renegade e Jeep Compass sono state le due fortunate che, a breve, avranno le loro versioni ecosostenibili.