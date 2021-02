Nuova Nissan Qashqai: al via le vendite della Premiere Edition

Dopo essere stata protagonista nella presentazione ufficiale, la nuova Nissan Qashqai è disponibile nelle concessionarie e per essere ordinata online, sul sito ufficiale. Tuttavia, la versione di lancio del nuovo veicolo della casa automobilistica giapponese, sarà una versione limitata, chiamata Premiere Edition. Grazie alle molte dotazioni di cui è provvista l’auto, può tranquillamente essere paragonata ad una versione di fascia alta. Infatti, non mancano accessori caratterizzati da innovazione tecnologica e, inoltre, è disponibile con la carrozzeria in differenti tonalità di colore. Per quanto riguarda invece il prezzo, può essere acquistata a partire da 33.870 euro.

Come appena accennato, la nuova Nissan Qashqai sarà equipaggiata da diversi accessori. Dunque, il veicolo sarà contraddistinto dalla presenza di un display da 9 pollici posizionato al centro della plancia con sistema di infotainment, il quale sarà compatibile con sia con Apple Carplay che con Android Auto. Invece, lo schermo davanti al guidatore, sarà caratterizzato dalla presenza di un multifunzione TFT da 12,3 pollici, che va quindi a sostituire i soliti quadranti. Le informazioni più importanti inerenti alla guida, quali velocità o navigazione, appariranno sul parabrezza grazie ad un Head-Up Display (HUD) da 10,8 pollici. Presenti anche 4 prese USB e sistema di ricarica wireless a 15 W.

Con la nuova Qashqai è disponibile anche il pacchetto ProPilot Navi-Link e i fari a matrice di LED selettivi, quest’ultima è una tecnologia che permette di disattivare parte della luce proiettata dai fari, per evitare di abbagliare chi sta davanti ma al tempo stesso viene illuminato l’ambiente circostante. Altre peculiarità del veicolo in questione, sono i cerchi in lega diamantati da 18 pollici e tetto panoramico in vetro e le vernici di due colori – ossia Magnetic Blue, Cercamic Grey e White Pearl Brilliang – che creano un contrasto accattivante con il tetto di colore nero. La Premiere Edition è equipaggiata da un 1.3 turbobenzina mild hybrid, con trazione anteriore, sia da 140 CV con cambio manuale a 6 rapporti che da 158 CV con cambio automatico Xtronic. Ovviamente, le due versioni avranno prezzi differenti, infatti per la versione 140 CV il prezzo è di 33.870 euro, per l’altra versione il prezzo è invece di 37.270 euro.