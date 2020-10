Nuova Porsche 911 GT3: foto spia senza camouflage

Negli ultimi mesi Porsche ha testato la 911 GT3 con il camouflage che viene utilizzato – come di consueto da tutte le case automobilistiche – in fase di test. Ciò solitamente viene fatto, come è facile intuire, per evitare che il veicolo venga svelato in ogni minimo particolare prima della presentazione ufficiale. Tuttavia, viste le ultime foto spia che immortalano la nuova auto il marchio tedesco, Porsche ha deciso di non preoccuparsi più di nascondere gli esterni della nuova 911 GT3.

Motivo per il quale il nuovo gioiellino della casa automobilistica si mostra così come dovrebbe essere, nella versione definitiva. La Porsche 911 GT3 di nuova generazione, che dovrebbe essere rivelata verso la fine del 2020, è uno dei modelli di auto in arrivo in futuro più fotografati dell’anno. Le uniche “cauffature” si trovano nella parte centrale della striscia LED posteriore che separa i fanali.

La Porsche 911 GT3 2021, che si basa sulla 992, manterrà un motore a sei cilindri da 4,0 litri aspirato ad alto regime, che dovrebbe offrire circa 520 CV e una fascia rossa di almeno 9.000 giri/min. Inoltre, per far fronte agli standard imposti dall’Unione Europea, il marchio che produce auto di lusso, ha provveduto nell’installazione di due filtri per il carburante sulla nuova 911 GT3 2021. Dunque, questo implica un “problema” maggiore che i tecnici dovranno affrontare per non eliminare il sound che da sempre contraddistingue la GT3.

Ai clienti verrà offerta la possibilità di scegliere tra un cambio manuale e la trasmissione automatica a doppia frizione PDK. Inoltre, non mancherà l’opzione Touring che prevede l’eliminazione dello spoiler posteriore e un settaggio relativamente più morbido. Come accennato poc’anzi, secondo quanto riferito, la nuova Porsche 911 GT3 farà il suo attesissimo debutto verso la fine dell’anno, salvo ritardi che potrebbero alla quale si potrebbe andare incontro a causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus. In ogni caso, ricordiamo che la casa automobilistica Porsche sta lavorando anche alla nuova versione GT3 RS e alla GT3 Cup.