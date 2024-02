Nuova Porsche Taycan, il modello più potente ora sfiora i 1.000 cavalli

La Porsche Taycan è stata in produzione dal 2019, il che significa che è sul mercato da un po' di tempo senza subire aggiornamenti significativi. Fortunatamente, il grande restyling è finalmente arrivato, offrendo più potenza, tecnologia avanzata, miglioramenti nell'hardware e prestazioni superiori.

Come ci si potrebbe aspettare da un veicolo Porsche, l'attenzione è sempre stata rivolta alle prestazioni, e il team ha ottenuto risultati notevoli. Ogni singolo modello della gamma Taycan accelera più rapidamente rispetto al modello che sostituisce. Il modello base a trazione posteriore registra il maggiore incremento nelle prestazioni fuori linea, raggiungendo i 100 km/h in soli 4,5 secondi, 0,6 secondi più veloce rispetto alla versione precedente.

Naturalmente, il modello base non è il più veloce della gamma. Il titolo della nostra news spetta alla Taycan Turbo S, che migliora il suo tempo da 0 a 100 km/h di 0,3 secondi, scendendo a 2,3 secondi. Ciò non solo la rende la Taycan più veloce, ma Porsche afferma che è anche il modello di produzione più veloce mai realizzato da loro. Non sorprende quindi che la Taycan Turbo S sia ora anche la vettura di serie più potente di Porsche. Nel nuovo modello, la potenza totale del sistema aumenterà a un impressionante valore di 952 CV quando si utilizza il launch control.

Porsche ha dichiarato di aver lavorato duramente per migliorare i motori di ogni modello Taycan, con il propulsore sull'asse posteriore che produrrà fino a 109 CV in più rispetto alla versione attuale. Inoltre, i veicoli equipaggiati con il pacchetto Sport Chrono avranno un pulsante "push to pass" che offre al conducente un aumento temporaneo fino a 95 CV per un massimo di 10 secondi alla volta.

Ma Porsche non si è concentrata solo sulla velocità in rettilineo. Ogni Taycan aggiornata sarà dotata di sospensioni pneumatiche adattive, mentre le sospensioni Porsche Active Ride saranno disponibili come opzione per i modelli AWD.

Inoltre, tutti i modelli saranno dotati di nuove ruote progettate per migliorare l'aerodinamica e pneumatici progettati per ridurre la resistenza al rotolamento. La Taycan sarà in grado di recuperare energia anche durante la frenata in curva, fino a una velocità di 400 kW, oltre il 30% più velocemente rispetto al modello attuale.

La ricarica più rapida non sarà possibile solo durante la frenata. Porsche ha dichiarato che uno dei suoi obiettivi per la Taycan era migliorare la ricarica. Il sistema a 800 volt sarà in grado di recuperare energia fino a 320 kW, 50 in più rispetto al precedente. Inoltre, Porsche ha ampliato significativamente la finestra di ricarica rapida, consentendo di passare dal 10 all'80% di carica in soli 18 minuti.

Anche il design esterno è stato aggiornato con nuove luci posteriori e fari. Nella parte anteriore, il sistema di illuminazione presenterà un design HD-Matrix. Nella parte posteriore, il logo Porsche è incorporato nella fascia luminosa posteriore e avrà un aspetto tridimensionale. La Taycan di nuova generazione sarà disponibile anche con nuove opzioni di colore e i modelli Turbo e Turbo S avranno gli esclusivi accenti Turbonite di Porsche per distinguersi dal resto della gamma.

All'interno, l'EV riceve un nuovo display con un'interfaccia utente ottimizzata che presenta una leva dietro il volante per rendere più intuitivo l'uso delle tecnologie di assistenza alla guida. Apple CarPlay è stato integrato più profondamente nel sistema di infotainment, e una nuova funzione video in-car consente lo streaming sul display centrale e sul display passeggero opzionale.

Prezzi? La Porsche Taycan 2024 è già disponibile per l'ordine presso le concessionarie, con prezzi a partire da 105.530 euro IVA inclusa per la Taycan berlina, da 118.079 euro per la Cross Turismo a trazione integrale e da 106.555 euro per la Sport Turismo.